Етикет і правила стилю: як дотримуватися модних норм

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Етикет і правила стилю: як дотримуватися модних норм
Ключові принципи допомагають підібрати одяг, взуття та аксесуари таким чином, щоб виглядати актуально та гармонійно.

Ключові принципи допомагають підібрати одяг, взуття та аксесуари таким чином, щоб виглядати актуально та гармонійно. Зазвичай вони включають рекомендації щодо поєднання кольорів, форм, текстур та фасонів. Також популярні тенденції просуваються в сезонних новинках – наприклад, цієї весни хітом стали максі-тренчі. Іноді до фешн-норм додаються вимоги етикету – ділового чи вечірнього. Все це сприяє прояву індивідуальності та смаку через гардероб та складання аутфітів.

Бути у тренді: основні рекомендації

Дотримуватися модних правил — не означає копіювати луки, побачені на показах «від кутюр» або скуповувати всі лінійки улюбленого бренду. Для вираження стилю та збереження власного комфорту достатньо дотримуватися простих порад. Ось деякі з них:

  1. Ставка на комфорт. Практичність завжди буде важливим критерієм, а краса не повинна протиставлятись гармонії. Відмінним прикладом поєднання натуральних матеріалів, вишуканого дизайну та зручності є жіночий каталог бренду Woolrich – культового одягу для холодної пори року.
  2. Базові речі у гардеробі. У нього обов’язково включають універсальні елементи нейтральних кольорів та фасонів: футболки, сорочки, штани, блузки, кардигани та спідниці.
  3. Дотримання пропорцій та доречність. Одяг підбирають по фігурі, з урахуванням розміру та віку — вона має добре сидіти та підкреслювати переваги.
  4. Увага до характеристик тканин та пошиття. Навіть трендова річ виглядає дешево, якщо зроблена з неякісних матеріалів і неакуратно пошита. При виборі моделі завжди звертають увагу на її склад, фурнітуру та крій.
  5. Найкращі друзі дівчат – аксесуари. Сумочки, пояси, капелюшки, шарфи та браслети доповнюють образ і роблять його особливим. Без великих витрат вони привносять в імідж новизну та індивідуальність.

Курс на етикет

Корпоративні правила чи статус заходу накладають свій відбиток формування цибулі. Але тут стилісти виробили універсальні методи.

В офісі зі строгим дрес-кодом 2/3 гардеробу складають:

  • ділові костюми;
  • монохромні блузи та сорочки;
  • прямі сукні середньої довжини;
  • стримані аксесуари.

Аутфіт не виглядає нудно, якщо його розбавляють кольоровими краватками та шийними хустками, дизайнерськими брошками, брендовими годинниками та елегантними шпильками. Вбрання для відвідування івентів та урочистих подій підбирають відповідно до вимог організаторів або загального стилю заходу.

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  • 29.03.2024 10:46

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