Анатолій Шкрібляк розповів про смачну новинку: оригінальні снеки YUMMOJI від «Добродія Фудз»

Один із провідних українських виробників вівсяних пластівців і зернової продукції під ТМ «Добродія», San Grano, WOWOATS і YUMMOJI розширює свій асортимент новою лінійкою готових до вживання продуктів.

Один із провідних українських виробників вівсяних пластівців і зернової продукції під ТМ «Добродія», San Grano, WOWOATS і YUMMOJI розширює свій асортимент новою лінійкою готових до вживання продуктів. Йдеться про снеки ТМ YUMMOJI. Шкрібляк Анатолій Васильович, акціонер компанії «Добродія Фудз», розповів інтернет-виданню META.ua про смаки, час появи новинок на ринку й переваги продукту.

Снеки YUMMOJI: особливості новинки

Це апетитні ласощі у формі рисових, кукурудзяних і пшенично-кукурудзяних кульок. Кожне паковання важить 30 грамів, що робить ці снеки зручним варіантом для перекусу вдома, у подорожі або на роботі.

Анатолій Шкрібляк зазначає, що продукція YUMMOJI виготовляється виключно з натуральних інгредієнтів. У ній немає пальмової олії, штучних барвників чи ароматизаторів. Такий перекус буде не тільки поживним, а й корисним. Злакові снеки збагачені різними елементами, зокрема вітамінами групи В, залізом і цинком. А ще кукурудза, пшениця й рис містять клітковину, яка корисна для шлунково-кишкового тракту й імунної системи.

За словами Анатолія Шкрібляка, корисні та смачні снеки YUMMOJI – це результат інноваційного підходу до процесу виробництва. На ринку снеки з’являться протягом першого кварталу цього року. В асортименті представлені чотири смаки:

Сир Чедер. Мисливські ковбаски. Лосось. Васабі.

Снеки на міжнародній виставці в ОАЕ

Як повідомляє видання lb.ua, нещодавно снеки YUMMOJI були представлені на найбільшій світовій виставці в галузі харчової промисловості Gulfood, яка відбулася в Об’єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай. Як зазначив Анатолій Шкрібляк, відвідувачі виставки високо оцінили представлені новинки та продукцію від «Добродія Фудз» загалом.