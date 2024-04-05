Бренд Maslo TOM «замовив» цькування конкурентів з Fizi, – розслідування

Бренд Maslo TOM «замовив» цькування конкурентів з Fizi, – розслідуванняЧитати цю новину російською мовою
За скандалом навколо батончиків від компанії Fizi, яку звинуватили у звʼязку із Yaro, стоять конкуренти.
За скандалом навколо батончиків від компанії Fizi, яку звинуватили у звʼязку із Yaro, стоять конкуренти.
Про це йдеться у розслідуванні «Боротьба за ринок здорового харчування. Чи існує зв’язок між Fizi та Yaro».
Нагадаємо, 30 березня 2024 року блогер та активіст Сергій Стерненко опублікував на своїй сторінці у мережі «Х» пост з написом «Розгадайте ребус» та двома скріншотами. На одному з них – пост співвласниці бренду Yaro Юлії Привалової з Красної площі у Москві, який вона оприлюднила у жовтні 2021 року, підкріплюючи його анекдотом про «бандерівців». На другому скріншоті – сайт з асортиментом батончиків Fizi.
Пост Стерненка швидко розповсюдився, набравши більше 5000 уподобань та 701 репост.
Ще у 2023 році користувачі соцмереж припускали, що Fizi – це «перевзуте YARO» і може мати відношення до російського бізнесу. Однак у Fizi стверджують, що ні сама компанія, ні її засновник, Олександр Паньковецький, не мали жодних зв’язків або бізнес-контактів із Росією, починаючи з 2014 року.
Пізніше, після закликів користувачів розібратись у цьому питанні, видання AIN публікує дві частини «розслідування» щодо компанії Fizi.
Якщо коротко – у статтях AIN піднімають питання про власника Fizi Олександра Паньковецького, його роботу у Yaro (через ТОВ «СЛОУ ФУДЗ» та «ФУЛ ЛАЙФ»), а також звільнення Паньковецького, яке формально відбулось пізніше, ніж він заснував нову компанію. У розслідуванні повідомляють, що директором у «ФУЛ ЛАЙФ» Паньковецький працював до 30 березня 2023 року, а у «СЛОУ ФУДЗ» — до 7 липня 2022 року
Паралельно з цим компанія Fizi публікує свою позицію на офіційних сторінках. Згідно з її поясненням та інформацією з відкритих джерел (таких як YouControl), раніше Паньковецький дійсно працював операційним директором у Yaro. Але він не є директором компаній «СЛОУ ФУДЗ» та «ФУЛ ЛАЙФ» з липня 2022 року.
Крім цього, заяву на звільнення з Yaro Паньковецький написав значно раніше, до початку повномасштабної війни, зазначають у компанії Fizi. Проте процес офіційного звільнення затягнувся, адже директор ТОВ може бути звільнений з посади лише в результаті рішення загальних зборів учасників товариства, яке підлягає нотаріальному посвідченню.
Источник: Власти.нет
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- 05.04.2024 12:45
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