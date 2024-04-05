Бренд Maslo TOM «замовив» цькування конкурентів з Fizi, – розслідування

За скандалом навколо батончиків від компанії Fizi, яку звинуватили у звʼязку із Yaro, стоять конкуренти.

За скандалом навколо батончиків від компанії Fizi, яку звинуватили у звʼязку із Yaro, стоять конкуренти.

Про це йдеться у розслідуванні «Боротьба за ринок здорового харчування. Чи існує зв’язок між Fizi та Yaro».

Нагадаємо, 30 березня 2024 року блогер та активіст Сергій Стерненко опублікував на своїй сторінці у мережі «Х» пост з написом «Розгадайте ребус» та двома скріншотами. На одному з них – пост співвласниці бренду Yaro Юлії Привалової з Красної площі у Москві, який вона оприлюднила у жовтні 2021 року, підкріплюючи його анекдотом про «бандерівців». На другому скріншоті – сайт з асортиментом батончиків Fizi.

Пост Стерненка швидко розповсюдився, набравши більше 5000 уподобань та 701 репост.

Як виявилось, це не перший інформаційний «вкид», через який намагаються провести паралелі між Fizi та Yaro. Ще у 2023 році користувачі соцмереж припускали, що Fizi – це «перевзуте YARO» і може мати відношення до російського бізнесу. Однак у Fizi стверджують, що ні сама компанія, ні її засновник, Олександр Паньковецький, не мали жодних зв’язків або бізнес-контактів із Росією, починаючи з 2014 року. Пізніше, після закликів користувачів розібратись у цьому питанні, видання AIN публікує дві частини «розслідування» щодо компанії Fizi. Якщо коротко – у статтях AIN піднімають питання про власника Fizi Олександра Паньковецького, його роботу у Yaro (через ТОВ «СЛОУ ФУДЗ» та «ФУЛ ЛАЙФ»), а також звільнення Паньковецького, яке формально відбулось пізніше, ніж він заснував нову компанію. У розслідуванні повідомляють, що директором у «ФУЛ ЛАЙФ» Паньковецький працював до 30 березня 2023 року, а у «СЛОУ ФУДЗ» — до 7 липня 2022 року Паралельно з цим компанія Fizi публікує свою позицію на офіційних сторінках. Згідно з її поясненням та інформацією з відкритих джерел (таких як YouControl), раніше Паньковецький дійсно працював операційним директором у Yaro. Але він не є директором компаній «СЛОУ ФУДЗ» та «ФУЛ ЛАЙФ» з липня 2022 року. Крім цього, заяву на звільнення з Yaro Паньковецький написав значно раніше, до початку повномасштабної війни, зазначають у компанії Fizi. Проте процес офіційного звільнення затягнувся, адже директор ТОВ може бути звільнений з посади лише в результаті рішення загальних зборів учасників товариства, яке підлягає нотаріальному посвідченню.

Вже після пояснень з боку Fizi AIN запускає таргетовану рекламу на публікацію про бренд Fizi.

При цьому в розслідуванні зазначають, що саме в період масового хейту компанії Fizi, нову лінійку поживних батончиків запускає ще один відомий український бренд – Maslo TOM.

Саме під постом блогера у «X» про «ребус» частина коментаторів відкрито раділа появі альтернативі батончикам Fizi від конкурента.

Інші користувачі звинувачували компанію у плагіаті на батончики Fizi, видаленні зауважень під дописом, брудному піарі, а також питали, скільки коштував пост проти конкурента у блогера.