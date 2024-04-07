ЗСУ здобули тактичних успіхів на двох напрямках, але ворог тисне на Часів Яр

Збройні сили України досягли певних тактичних успіхів на Куп'янському та Лиманському напрямках, втім окупанти продовжують спроби просунутися в напрямку міста Часів Яр та на захід від Авдіївки.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ досягли деяких тактичних успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках під час продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 6 квітня.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони досягли невизначених тактичних успіхів у Куп’янський та Лиманський напрямки.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, військові відбили російські атаки поблизу Тернів (на захід від Кремінної) і Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито наступають на околиці Тернів і біля крейдяного кар’єру в Білогорівці.

6 квітня війська РФ продовжували просуватися на захід від Бахмута в напрямку н.п. Часів Яр, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ, головним чином підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), продовжували атаки на північний схід і південний схід від Часів Яр і нібито захопили позиції в лісових масивах вздовж залізниці на сході та в заповіднику Ступки-Голубовські 2 на південному сході.

Блогери також розповідали, що війська РФ начебто завдали важких артилерійських, ракетних і авіаційних ударів по позиціях ЗСУ у та навколо Часового Яру. «Воєнкор» також стверджував, що частини бригади окупантів нібито відтіснили частину українських сил з Богданівки (на північний захід від Бахмута) у бік Часового Яру та Калинівки (між Богданівкою та Часовим Яром).

Інший російський блогер стверджував, що вразливе матеріально-технічне забезпечення, ймовірно, ускладнить зусилля Росії просунутися до Часового Яру, і що окупантам необхідно визначити пріоритетність додаткових заходів для захисту від ударів українських безпілотників і стабілізації своїх ліній постачання, щоб поспішити натиснути на Богданівку та Іванівське (між Бахмутом і Часовим Яром).

Також тривали позиційні бої на північний схід, південний захід і південь від Бахмута. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито незначно просунулися поблизу Веселого (на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська) 6 квітня, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Спірного, Роздолівки, Виїмки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля; і на південь від Бахмута поблизу Нью-Йорка.