ЗСУ здобули тактичних успіхів на двох напрямках, але ворог тисне на Часів Яр

ЗСУ здобули тактичних успіхів на двох напрямках, але ворог тисне на Часів ЯрЧитати цю новину російською мовою
Збройні сили України досягли певних тактичних успіхів на Куп'янському та Лиманському напрямках, втім окупанти продовжують спроби просунутися в напрямку міста Часів Яр та на захід від Авдіївки.
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
ЗСУ досягли деяких тактичних успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках під час продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 6 квітня.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони досягли невизначених тактичних успіхів у Куп’янський та Лиманський напрямки.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, військові відбили російські атаки поблизу Тернів (на захід від Кремінної) і Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито наступають на околиці Тернів і біля крейдяного кар’єру в Білогорівці.
6 квітня війська РФ продовжували просуватися на захід від Бахмута в напрямку н.п. Часів Яр, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.
Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ, головним чином підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), продовжували атаки на північний схід і південний схід від Часів Яр і нібито захопили позиції в лісових масивах вздовж залізниці на сході та в заповіднику Ступки-Голубовські 2 на південному сході.
Блогери також розповідали, що війська РФ начебто завдали важких артилерійських, ракетних і авіаційних ударів по позиціях ЗСУ у та навколо Часового Яру. «Воєнкор» також стверджував, що частини бригади окупантів нібито відтіснили частину українських сил з Богданівки (на північний захід від Бахмута) у бік Часового Яру та Калинівки (між Богданівкою та Часовим Яром).
Інший російський блогер стверджував, що вразливе матеріально-технічне забезпечення, ймовірно, ускладнить зусилля Росії просунутися до Часового Яру, і що окупантам необхідно визначити пріоритетність додаткових заходів для захисту від ударів українських безпілотників і стабілізації своїх ліній постачання, щоб поспішити натиснути на Богданівку та Іванівське (між Бахмутом і Часовим Яром).
Також тривали позиційні бої на північний схід, південний захід і південь від Бахмута. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито незначно просунулися поблизу Веселого (на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська) 6 квітня, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.
Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Спірного, Роздолівки, Виїмки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля; і на південь від Бахмута поблизу Нью-Йорка.
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- 07.04.2024 07:41
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