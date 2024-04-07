Новим Генпрокурором може стати люстрований чиновник Кіпер, який має зв’язки з рф і власну електростанцію

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Новим Генпрокурором може стати люстрований чиновник Кіпер, який має зв’язки з рф і власну електростанцію
Президент Зеленський разом з найближчим оточенням розглядають заміну генпрокурора Костіна на нинішнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Як зазначає ZN.UA, призначення Кіпера пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак, але голова держави не в захваті від цієї кандидатури. Адже до Кіпера, як пише ЗМІ, є багато питань:

Перше – його родина проживає Австрії, куди він також їздив під час вторгнення.

Друге – дружина Кіпера є громадянкою росії.

Третє – у правоохоронців питання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області, за які зокрема відповідає і нинішній очільник ОВА.

Четверте – після початку російсько-української війни Олег Кіпер неодноразово відвідував росію та білорусь.

П’яте – НАЗК засекретило декларації Кіпера за 3 роки.

Шосте – з а інформацією журналістських розслідувань та сервісу YouControl, з поміж багатьох об’єктів нерухомості та автотранспорту, Олег Кіпер має відношення до мегаватної сонячної електростанції «Хриплин – 5» у Івано-Франківській області, де він починав свій прокурорський шлях.

Сьоме – у 2014 році він був люстрований за роботу в команді Януковича, але через суд домігся зняття обвинувачення.

Чи погодиться Зеленський поставити на чолі Генпрокуратури фігуру із такою неоднозначною репутацією? Дізнаємося вже скоро – на початку сесії Верховної Ради, яка стартує 10 квітня.

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  • 07.04.2024 19:30
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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