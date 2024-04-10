Некомпетентні псевдоексперти в погоні за хайпом: військові спростували заяву запорізького депутата про російські війська в Роботиному

Населений пункт Роботине утримують бійці Сил оборони України, ворог його не контролює.

Вчора в ефірі одного з телеканалів депутат Запорізької облради Сергій Лишенко без посилання на будь-які джерела заявив, що росіяни прорвались у Роботине, і бої точаться вже в самому населеному пункті.

Цю інформацію розтиражували Telegram-канали і загальнонаціональні ЗМІ. Згодом на неї відреагували військові 65 окремої механізованої бригади ЗСУ, які саме боронять Роботине. Вони назвали заяву цивільної особи такою, що не відповідає дійсності, наголосивши – населений пункт утримують бійці Сил оборони України.

“Атаки противника наші підрозділи відбивають артилерією ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці 65 бригади і суміжних підрозділів добивають ударними дронами й мінометними розрахунками та контрдиверсійними заходами”, – сказано в повідомленні.

Оборонці попросили громадян не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдоекспертні думки тих, хто не має стосунку до реальної бойової роботи і не володіє оперативною обстановкою.

“У гонитві за штучною сенсацією такі заяви некомпетентних осіб можуть суттєво нашкодити бойовій операції, а за цим – життя людей”, – наголосили військові.