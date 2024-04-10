Провал американських безпілотників: дрони з США не проявили себе у війні в Україні

Компанія Skydio з Кремнієвої долини відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами, але техніка погано себе зарекомендувала.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

Дрони Skydio збивалися з курсу і втрачалися через російську радіоелектронну боротьбу. Компанія повернулася до розробки та будівництва нового флоту.

Більшість малих дронів американських стартапів не змогли проявити себе в бою, розвіявши надії компаній на те, що значок про проходження бойових випробувань принесе продажі та увагу.

В матеріалі зазначено, що американські безпілотники, як правило, дорогі, несправні, і їх важко ремонтувати, кажуть керівники компаній-виробників безпілотників, українці на передовій, українські урядовці та колишні американські військові чиновники.

Не маючи рішень на Заході, Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити свій арсенал безпілотників.