Екс-міністр культури Ткаченко на початку війни виїхав у Польщу з великою сумою готівки, – Василь Костюк

На початку 2024 року, в мережі було опубліковано цікавий документ, списки громадян, які вивезли з України та задекларували у Польщі великі суми готівки.

На початку 2024 року, в мережі було опубліковано цікавий документ, списки громадян, які вивезли з України та задекларували у Польщі великі суми готівки. Частина з цього списку виїхали не в законний спосіб та з великими сумами «грязного кешу», який приховали від українських митників. Тепер НАБУ детально досліджує списки «ухилянтів».

У внутрішньому листі до Львівської митниці від директора Департаменту з боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Деніса Райкова. У ньому вказується, що НАБУ прислало списки українців, які у період з 24.02.22 по 05.09.22 здійснили ввезення на територію Польщі валюти на суму понад 100 тисяч євро. Львівська митниця має перевірити цю інформацію, і в разі недекларування вказаними особами валюти підготувати запит до польської митниці для з’ясування обставин переміщення валютних цінностей.

У додатку до листа НАБУ міститься список осіб, які ввезли в Польщу валюту. Детективи НАБУ чітко зафіксували перелік українців які з перших днів вторгнення до вересня 2022 вивозили готівку в розмірі понад 100 тисяч євро. Цікаво, що дані особи не декларували гроші «на вивіз», а лише заявляли про це митниці суміжних країн. Перелік достатньо великий, адже в опублікованій сторінці фігурують номери від 73 до 120. Лише за 4 дні, з 7 до 11 березня 2022, без декларування було вивезено майже 19 млн. доларів. Загальна сума може сягати кількох мільярдів.

Цікавий момент, що серед втікачів значиться тодішній міністр культури Олександр Ткаченко, котрий 8 березня 2022 року перетнув кордон з Польщею. Цікаво, що на українській митниці він не задекларував жодної копійки, а при в’їзді в Республіку Польща вказав 900 тисяч доларів готівкою.. Зроблено було це з метою приховати від українських правоохоронців та податкової готівку отриману корупційним шляхом. Адже він не зможе пояснити, яким чином він отримав дані кошти.

В час коли міністр культури мав займатися евакуацією з музеїв, він займався евакуацією награбованого за час перебування на посаді. Саме через бездіяльність міністра культури Олександра Ткаченка було втрачено музейні цінності на окупованих росією територіях та поблизу Києва.

Не можна ігнорувати роль міністра культури в цій трагедії. Саме Ткаченко мав повноваження та ресурси для організування евакуації цінних експонатів та забезпечення їх збереження. Однак він не виконав своїх обов’язків, що призвело до невиправних втрат. Як міністр культури, він мав бути хранителем нашої культурної спадщини, але замість цього він виступив хранителем своєї готівки. Правоохоронцям відомо суму коштів яку він вивіз в Європу з України. Очікуємо на реакцію та розслідування.