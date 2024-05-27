Як можна заощадити на відпочинку в Таїланді?

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Як можна заощадити на відпочинку в Таїланді?
Таїланд - це країна сонця, контрастів та різноманітності.

Таїланд – це країна сонця, контрастів та різноманітності. Тут на вас чекатимуть стародавні пагоди, унікальний підводний світ із різноманітними кораловими рифами, красиві пляжі, відомий тайський масаж та екзотична кухня, що робить його незабутнім місцем для подорожей. У кожного туриста, який мріє відпочити в цій країні, постає питання, скільки коштує відпочинок. Якщо ви бажаєте заощадити, варто підшукати путівку, що горить, або купити готовий тур за посиланням https://bronix.uz/tours/thailand. Звертаючись до надійних туроператорів, ви зможете сплатити відпочинок своєї мрії, у вартість якого вже включені авіаперельоти, проживання, трансфер, страховка та ін.

Купівля туру в Тайланд – це можливість забути про зневіру, занепокоєння, поспіх і дратівливість, які властиві жителям великих міст. Тайці доброзичливі, привітні та завжди усміхнені. У будь-якому місці, куди ви відправитеся, будь то в ресторан, на масаж або на оглядову прогулянку столицею, вас чекатимуть посмішки, гарний настрій та гостинність. Зимові місяці ідеально підходять для відпочинку в Таїланді. Найкраще придбати квитки заздалегідь, за кілька місяців до поїздки.

Лайфхакі для туристів

Окрім готових турів, можна також подорожувати самостійно. Вартість найпростішого житла, такого як хостели, бунгало та гостьові будинки, починається від 3 доларів на добу, тому проблем із пошуком готелю не буде. Звичайно, на острові є й елітні апартаменти за 1000 доларів на добу, але це лише ті, які мають 5 зірок та перебувають на знаменитих курортах. Щоб заощадити на перельоті та житлі, намагайтеся відпочивати у нетуристичний сезон. Щодо пересування Таїландом, то в країні діють різні види транспорту — від звичних автобусів до екзотичних тук-туків. Ось кілька порад щодо пересування:

  • автобусом можна дістатися практично до будь-якої точки країни;
  • пором доставить вас туди, куди автобус не може доїхати;
  • поїзд – ідеальне поєднання ціни, швидкості та комфорту для північних районів Таїланду;
  • для далеких подорожей варто вибрати літак.

Забронювати квитки можна заздалегідь через інтернет. Літак складно назвати економічним видом транспорту, проте він також багатьом по кишені, особливо якщо стежити за акціями та знижками. Це чудовий спосіб подолати велику відстань та помилуватися Таїландом з висоти пташиного польоту.

Харчування, екскурсії та інші витрати

У будь-якому місті Таїланду є багато закладів громадського харчування з різними кухнями. Навіть у Бангкоку можна пообідати у місцевому ресторані за 10 доларів або у французькому ресторані за 50 доларів. Загалом їжа в громадських місцях Таїланду недорога: сніданок коштує від 2 євро у місцевому кафе, обід у бідному ресторані для тайців коштує 5 євро, а у розкішному ресторані для приїжджих – 13 євро. Відвідуйте також місцеві ринки та купуйте продукти у місцевих магазинах, щоб приготувати їжу самостійно та заощадити. До речі, на місцевих ринках можна торгуватись із продавцями.

Більшість пляжів та парків доступні безкоштовно або за символічну плату. Крім пляжного відпочинку, багато мандрівників обирають Таїланд завдяки цікавим екскурсіям. Найкраще планувати відвідування природних та культурних пам’яток заздалегідь та бронювати екскурсії через інтернет, проте можна також найняти гіда прямо на території готелю (у багатьох є така опція). У наші дні Таїланд дуже популярний серед туристів, головним чином через широкий вибір бюджетних варіантів відпочинку. Але якщо ви захочете, тут багато можливостей витратити гроші.

Источник: Власти.нет

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  • 27.05.2024 12:42

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