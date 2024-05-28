Ангеліна Калініна завершила виступи на «Ролан Гаррос»

Не райдужні новини надходять із французьких кортів для шанувальників тенісу з України.

Не райдужні новини надходять із французьких кортів для шанувальників тенісу з України. 48-ма ракетка світу Ангеліна Калініна не змогла завершити матч першого кола проти Марії Осоріо, тим самим завершивши свої виступи на «Ролан Гаррос». Проте сам турнір лише набирає обертів, і його події можна використати з зиском. Тим більше, що на сайті «РБ» підготовлені промокоди БК «Мелбет» за посиланням https://bookmaker-ratings.ru/bonusy-bukmeker/melbet-2/promokod-melbet/, за допомогою яких можна зробити безкоштовні парі.

Вихід у півфінал престижного турніру у Страсбурзі лише додавав оптимізму шанувальникам Ангелини напередодні старту Ролан Гаррос. У першому колі змагань суперницею української тенісистки стала Марія Осоріо з Колумбії, яка посідає 77 місце у світовому рейтингу.

Калініна більш ніж успішно розпочала зустріч, вигравши першу партію з рахунком 6:3. У другому сеті глядачі побачили запеклу боротьбу на корті, яка завершилася лише на тай-брейку. У найвідповідальніший момент Ангеліна почала діяти невпевнено і програла 6:7.

Як виявилося пізніше, в одному з розіграшів вона отримала травму, яка посилилася у третьому сеті. За підсумками представниця України не змогла завершити зустріч та відмовилася від продовження боротьби. Таким чином Ангеліна Калініна залишає «Ролан Гаррос» за підсумками першого раунду.