Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Футбольний сезон 2023-24, що завершився, ознаменований яскравими виступами відразу кількох українських футболістів у європейських чемпіонатах.

Футбольний сезон 2023-24, що завершився, ознаменований яскравими виступами відразу кількох українських футболістів у європейських чемпіонатах. Яскравий перформанс продемонстрував Артем Довбик, який рік тому перебрався із «Дніпра-1» до «Жирони». Інший представник України Андрій Лунін може вийти у стартовому складі на фінальний матч Ліги Чемпіонів між «Реалом» та «Борусією Д». Аналізуючи ставки на спорт у Леон, повну інформацію про роботу даного сервісу представлено на сайті «РБ», стає зрозуміло, що Лунін має чудові шанси знову стати володарем «Вухатого» трофею.

Перехід Довбика за 7 млн євро – один із найуспішніших трансферів усього іспанського чемпіонату. Українському нападникові не знадобилося часу на адаптацію і з перших матчів він став лідером атаки сенсаційної «Жирони».

За підсумками каталонський клуб завершив сезон на третьому місці і величезну роль в успіхах команди відіграв Артем Довбик. Колишній форвард «Дніпра-1» став найкращим бомбардиром Ла Ліги, набивши 24 голи в рамках чемпіонату. Лише в останньому турі завдяки хет-трику у ворота «Гранади» українець вирвав «Золоту бутсу» головної іспанської першості.