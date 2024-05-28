Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»

Ще одна втрата для України на Відкритому Чемпіонаті Франції з тенісу, що проходить у ці дні – Юлія Стародубцева програла Христині Букше і залишила розіграш турніру.

Ще одна втрата для України на Відкритому Чемпіонаті Франції з тенісу, що проходить у ці дні – Юлія Стародубцева програла Христині Букше і залишила розіграш турніру. Проте боротьбу за головний трофей продовжує Еліна Світоліна, і на її майбутній матч другого кола проти Діан Перрі вже підготовлено котирування у букмекерській конторі Leon. Для зручності використання сайту «РБ» рекомендує скачати леон на андроїд абсолютно безкоштовно.

Шлях Юлії сіткою турніру розпочався з кваліфікації. Українська спортсменка здолала три кола відбору, в яких виявилася сильнішою за співвітчизницю Катарину Завацьку, китаянку Ю Сяоді та канадську тенісистку Марину Стакушич з однаковим рахунком 2:0.

Однак перенести чудову форму з кваліфікації на основний раунд «Ролан Гаррос» Юлії не вдалося – вже у першому колі вона не змогла впоратися із опором іспанки Марини Букші. Суперниця була найкращою у всіх компонентах гри і здобула закономірну перемогу з рахунком 6:4 6:1.