Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»

Читати цю новину російською мовою
Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»
Ще одна втрата для України на Відкритому Чемпіонаті Франції з тенісу, що проходить у ці дні – Юлія Стародубцева програла Христині Букше і залишила розіграш турніру.

Ще одна втрата для України на Відкритому Чемпіонаті Франції з тенісу, що проходить у ці дні – Юлія Стародубцева програла Христині Букше і залишила розіграш турніру. Проте боротьбу за головний трофей продовжує Еліна Світоліна, і на її майбутній матч другого кола проти Діан Перрі вже підготовлено котирування у букмекерській конторі Leon. Для зручності використання сайту «РБ» рекомендує скачати леон на андроїд абсолютно безкоштовно.

Шлях Юлії сіткою турніру розпочався з кваліфікації. Українська спортсменка здолала три кола відбору, в яких виявилася сильнішою за співвітчизницю Катарину Завацьку, китаянку Ю Сяоді та канадську тенісистку Марину Стакушич з однаковим рахунком 2:0.

Однак перенести чудову форму з кваліфікації на основний раунд «Ролан Гаррос» Юлії не вдалося – вже у першому колі вона не змогла впоратися із опором іспанки Марини Букші. Суперниця була найкращою у всіх компонентах гри і здобула закономірну перемогу з рахунком 6:4 6:1.

  • 1
  • 28.05.2024 17:45

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:45
Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»
Світ
17:41
Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги
Світ
17:39
Ангеліна Калініна завершила виступи на «Ролан Гаррос»
Україна
18:39
MRAP чи броньований позашляховик? У чому проблема автомобілів Senator від Roshel
Світ
12:42
Як можна заощадити на відпочинку в Таїланді?
Україна
16:42
Екс-міністр культури Ткаченко на початку війни виїхав у Польщу з великою сумою готівки, – Василь Костюк
Світ
19:35
Менопауза: як відтермінувати цей стан та допомогти організму
Україна
13:28
Короткий огляд казино Слотокінг у 2024 році
Україна
17:43
Феміда на боці криміналітету? Авторитет Журавель, який напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю
Світ
13:47
Фриспіни у казино: основні правила безкоштовних обертань
Світ
13:19
Який саме персонал працює у БК?
Світ
05:34
Росія більше не використовує Кримський міст для військових перевезень
Світ
06:25
Україна не виграє війну лише на полі бою: треба домовлятися, – ГУР
Україна
05:33
Росіяни готують масштабний наступ: обирають напрямок
Україна
18:59
Проти члена наглядової ради «Центренерго» готують персональні санкції
Україна
11:44
Хоче купити будинок на Рубльовці
Світ
20:11
Морозилка зверху чи знизу – який варіант кращий?
Україна
12:52
Версія НАБУ: Гроші Артема Шило відмивались через мережу салонів краси 365 STUDIO подружжя Ірини Попової за допомогою відомих брендів та блогерів
Україна
07:09
Українські війська просунулися у Кринках на Херсонщині
Україна
05:25
Уряд заборонив видавати паспорти українцям 18 – 60 років за кордоном: подробиці
Світ
16:22
Кільця для заручин – чудовий початок нової сім’ї
Україна
15:26
Під маскою благочесності, Або викриття корисливих мотивів
Світ
13:49
Реєстрація компаній в Естонії та відкриття рахунку в естонському банку банку – процес та особливості
Україна
05:59
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є постраждалі і руйнування
Україна
13:48
Накрав землі в Україні, а гроші ховає в Росії

Головне

Україна
07:09
Українські війська просунулися у Кринках на Херсонщині
Україна
05:59
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є постраждалі і руйнування
Україна
06:43
Некомпетентні псевдоексперти в погоні за хайпом: військові спростували заяву запорізького депутата про російські війська в Роботиному
Україна
06:06
Вночі “Шахеди” атакували чотири міста на Сумщині
Світ
09:07
Трамп пообіцяв не давати гроші Україні для захисту від агресії Росії після перемоги на виборах
Світ
05:39
«20 днів у Маріуполі»: вперше в історії український фільм отримав “Оскар”
Світ
11:44
Північна Корея могла поставити до Росії близько 3 мільйонів снарядів
Україна
10:55
Відставка Залужного – новий вирішальний етап у війні, – The Economist
Україна
15:38
Малюк підтвердив звільнення з СБУ причетних до стеження за командою Bihus.Info
Україна
08:07
Зеленський звільнить Залужного цього тижня – CNN
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»
Світ
28.05.2024 17:45
ТОР
Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги
Світ
28.05.2024 17:41
ТОР
Ангеліна Калініна завершила виступи на «Ролан Гаррос»
Світ
28.05.2024 17:39

Популярне

ТОР
MRAP чи броньований позашляховик? У чому проблема автомобілів Senator від Roshel
27.05.2024 18:39
ТОР
Як можна заощадити на відпочинку в Таїланді?
27.05.2024 12:42
ТОР
Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги
28.05.2024 17:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг