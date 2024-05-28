Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого Чемпіонату Франції з тенісу

Єдиною українською тенісисткою, яка забезпечила собі вихід у наступний раунд за підсумками першого ігрового дня, стала Еліна Світоліна.

Єдиною українською тенісисткою, яка забезпечила собі вихід у наступний раунд за підсумками першого ігрового дня, стала Еліна Світоліна. Перша ракетка України готується до важливого матчу проти француженки Діан Перрі, яка матиме підтримку рідних трибун. Проте найнадійніші букмекерські контори з моментальним висновком, представлені на сайті «Рейтинг Букмекерів», вважають Еліну явним фаворитом протистояння.

На відміну від своїх співвітчизниць, Світоліна вже у першому раунді зустрілася з титулованою суперницею в особі Кароліни Плішкової, яка колись була першою ракеткою світу. За підсумком зустріч видалася багатою на яскраві події та хайлайти, де обидві спортсменки мали змогу здобути перемогу.

Програвши перший сет із рахунком 3:6, Світоліна почала діяти агресивніше і все частіше змушувала Плішкову помилятися у простих ситуаціях. Подібна тактика принесла результат – перемоги 6:4 6:2 у наступних двох партіях та підсумковий успіх 2:0. У 1/32 фіналу Відкритого Чемпіонату Франції з тенісу Еліна зустрінеться з місцевою спортсменкою Діан Перрі.