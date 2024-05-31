Емоції, маніпуляції, боротьба за посади та гроші: як пройшла “відкрита зустріч” у протипухлинному центрі

Читати цю новину російською мовою
Емоції, маніпуляції, боротьба за посади та гроші: як пройшла “відкрита зустріч” у протипухлинному центрі
Цього тижня керівництво “Запорізького регіонального протипухлинного центру” організувало так звану “відкриту зустріч” за участю ЗМІ, співробітників, пацієнтів та власне самої адміністрації закладу.

Метою заходу нібито було обговорення приєднання ЗРПЦ до “Запорізької обласної клінічної лікарні”, а по факту керівники лікарні зібрали виключно противників приєднання, переважно – своїх же підлеглих медиків. Попри слова про тисячі вдячних пацієнтів, таких на “відкритій зустрічі” були одиниці.

Нагадаємо, на початку травня начальник Запорізької обласної військової адміністрації підписав розпорядження про приєднання “Запорізького регіонального протипухлинного центру” до “Запорізької обласної клінічної лікарні”. Офіційні причини приєднання – оптимізація роботи та підвищення якості надання послуг. Неофіційні причини, які називають співрозмовники видання у владних кабінетах – розтрати бюджетних коштів, неефективна робота, регулярні публічні скандали, серед яких – вимагання грошей з військових за послуги, які мали б надаватися безкоштовно.

Багаторічний головний лікар ЗРПЦ Михайло Єсаянц, на час роботи якого і припадають всі згадані вище проблеми закладу, наразі очолює “спротив” реформуванню. Головна “лінія захисту” – поширення серед працівників, пацієнтів та пересічних містян інформації про те, що протипухлинний центр буде зачинений або суттєво скоротиться кількість медиків і пацієнтів, або ж значно погіршаться умови роботи та лікування. Саме про такі “загрози” й говорили всі учасники “відкритої зустрічі”. Однак з реальним станом справ такі побоювання не мають нічого спільного. Приєднання однієї лікарні до іншої відбувається виключно на рівні “зміни вивісок” – протипухлинний центр збереже і свої приміщення, і свою матеріально-технічну базу, та буде знаходитися за тією ж звичною пацієнтам адресою. Свою роботу збережуть й лікарі з медсестрами, зауважує Дмитро Сиволап, голова комісії, яка займається процесом приєднання. Більше того, обласне керівництво зацікавлене якраз в тому, щоб медичний персонал повним складом продовжив виконувати свої безпосередні обов’язки.

Чи не єдиний, хто дійсно втратить свою посаду в результаті приєднання одного медзакладу до іншого – це головний лікар ЗРПЦ Михайло Єсаянц. Це означає особисто для нього не лише втрату влади та управління такими витратами, як 88 мільйонів гривень на ремонти, а й втрату цілком офіційної зарплати. За даними з декларації, в минулому році керівник закладу заробив на робочому місці 1 мільйон 200 тисяч грн (близько 100 тисяч в місяць). Його дружина Анна Єсаянц, яка працює в цьому ж протипухлинному центрі, принесла в родинний бюджет ще майже 350 тисяч грн (близько 30 тисяч в місяць).

Втім, як швидко з’ясувалося на самій “відкритій зустрічі”, влаштованій адміністрацією ЗРПЦ, інших противників приєднання непокоять також зовсім не доля “унікального закладу”, інтереси пацієнтів або навіть примарна загроза скорочень, а власні зарплати та премії. “Ми тут у колективі впевнені, якщо нас приєднають, ми таких зарплат не отримаємо. У нас постійні премії. Ніде немає кращих умов праці, ніж у нас. Нам є що втрачати”, – заявив на заході лікар центру Фаді Ахмад Ажаж, який також очолює профспілку закладу.

Як ми зазначали вище, з десятків тисяч заявлених пацієнтів ЗРПЦ, лише одиниці вирішили приєднатися до “відкритої зустрічі” та стати на захист керівників протипухлинного центру. На противагу публічним звітам адміністрації, відгуки пацієнтів про реальний стан справ в медзакладі в останні роки далекі від похвальних.

  • 213
  • 31.05.2024 14:24
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:24
Емоції, маніпуляції, боротьба за посади та гроші: як пройшла “відкрита зустріч” у протипухлинному центрі
Україна
14:26
Строительный аферист Вагиф Абдуллаев продал киевлянам непригодные для жизни квартиры, а деньги на коммуникации украл
Україна
17:47
Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого Чемпіонату Франції з тенісу
Україна
17:45
Юлія Стародубцева поступилася суперниці з Іспанії та залишила «Ролан Гаррос»
Україна
17:41
Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги
Україна
17:39
Ангеліна Калініна завершила виступи на «Ролан Гаррос»
Україна
18:39
MRAP чи броньований позашляховик? У чому проблема автомобілів Senator від Roshel
Світ
12:42
Як можна заощадити на відпочинку в Таїланді?
Україна
16:42
Екс-міністр культури Ткаченко на початку війни виїхав у Польщу з великою сумою готівки, – Василь Костюк
Світ
19:35
Менопауза: як відтермінувати цей стан та допомогти організму
Україна
13:28
Короткий огляд казино Слотокінг у 2024 році
Україна
17:43
Феміда на боці криміналітету? Авторитет Журавель, який напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю
Світ
13:47
Фриспіни у казино: основні правила безкоштовних обертань
Світ
13:19
Який саме персонал працює у БК?
Світ
05:34
Росія більше не використовує Кримський міст для військових перевезень
Світ
06:25
Україна не виграє війну лише на полі бою: треба домовлятися, – ГУР
Україна
05:33
Росіяни готують масштабний наступ: обирають напрямок
Україна
18:59
Проти члена наглядової ради «Центренерго» готують персональні санкції
Україна
11:44
Хоче купити будинок на Рубльовці
Світ
20:11
Морозилка зверху чи знизу – який варіант кращий?
Україна
12:52
Версія НАБУ: Гроші Артема Шило відмивались через мережу салонів краси 365 STUDIO подружжя Ірини Попової за допомогою відомих брендів та блогерів
Україна
07:09
Українські війська просунулися у Кринках на Херсонщині
Україна
05:25
Уряд заборонив видавати паспорти українцям 18 – 60 років за кордоном: подробиці
Світ
16:22
Кільця для заручин – чудовий початок нової сім’ї
Україна
15:26
Під маскою благочесності, Або викриття корисливих мотивів

Головне

Україна
07:09
Українські війська просунулися у Кринках на Херсонщині
Україна
05:59
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є постраждалі і руйнування
Україна
06:43
Некомпетентні псевдоексперти в погоні за хайпом: військові спростували заяву запорізького депутата про російські війська в Роботиному
Україна
06:06
Вночі “Шахеди” атакували чотири міста на Сумщині
Світ
09:07
Трамп пообіцяв не давати гроші Україні для захисту від агресії Росії після перемоги на виборах
Світ
05:39
«20 днів у Маріуполі»: вперше в історії український фільм отримав “Оскар”
Світ
11:44
Північна Корея могла поставити до Росії близько 3 мільйонів снарядів
Україна
10:55
Відставка Залужного – новий вирішальний етап у війні, – The Economist
Україна
15:38
Малюк підтвердив звільнення з СБУ причетних до стеження за командою Bihus.Info
Україна
08:07
Зеленський звільнить Залужного цього тижня – CNN
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Емоції, маніпуляції, боротьба за посади та гроші: як пройшла “відкрита зустріч” у протипухлинному центрі
Україна
31.05.2024 14:24
ТОР
Строительный аферист Вагиф Абдуллаев продал киевлянам непригодные для жизни квартиры, а деньги на коммуникации украл
Україна
29.05.2024 14:26
ТОР
Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого Чемпіонату Франції з тенісу
Україна
28.05.2024 17:47

Популярне

ТОР
Строительный аферист Вагиф Абдуллаев продал киевлянам непригодные для жизни квартиры, а деньги на коммуникации украл
29.05.2024 14:26
ТОР
Емоції, маніпуляції, боротьба за посади та гроші: як пройшла “відкрита зустріч” у протипухлинному центрі
31.05.2024 14:24

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг