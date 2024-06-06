Фармацевт Сергій Вязмікін розповів про фальсифіковані ліки та способи захисту від підробок

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Фармацевт Сергій Вязмікін розповів про фальсифіковані ліки та способи захисту від підробок
Підроблені ліки становлять серйозну загрозу для здоров'я та життя людей.

Підроблені ліки становлять серйозну загрозу для здоров’я та життя людей.

Щороку співробітники Національної поліції України, СБУ та інших правоохоронних органів викривають кілька десятків схем збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України. Злочинні схеми, які запобігають співробітникам поліції, становлять велику загрозу життю та здоров’ю людей. Як пояснює фармацевт Сергій Вязмікін, вміння визначати підробки потребує уважного огляду упаковки, перевірки цілісності захисних елементів, аналізу зовнішнього вигляду препарату та покупки у перевірених постачальників. Використання спеціальних баз даних та мобільних додатків також може допомогти у перевірці справжності ліків.

За словами Сергія Вязмікіна, є кілька порад та методи, які допоможуть вам визначити підроблені ліки.

Перший крок у визначенні підроблених ліків – ретельний огляд упаковки. Справжні лікарські препарати завжди мають якісну упаковку з чіткими написами та логотипами. Звернути увагу потрібно на такі деталі: орфографічні помилки та нечіткі написи, якість друку та матеріалу, серійний номер та термін придатності.

«Оригінальні ліки завжди запечатуються таким чином, щоб унеможливити розтин до моменту використання. Зверніть увагу на цілісність упаковки та захисної фольги. Переконайтеся, що упаковка не пошкоджена та не відкрита. Будь-які ознаки розтину або повторного пакування можуть свідчити про підробку», – зазначає експерт.

Як зазначає Сергій Вязмікін, сам препарат також може містити ознаки підробки. Звернути увагу слід на такі аспекти:

1. Колір та форма таблеток або капсул. Ці ліки мають певний колір і форму, які можуть бути описані в інструкції. Будь-які відхилення можуть бути ознакою підробки.

2. Наявність логотипу чи маркування. Багато виробників наносять на таблетки чи капсули логотипи чи інші маркування. Відсутність таких знаків або їх низька якість може свідчити про підробку.

Також за його словами, інформація на упаковці та в інструкції із застосування має бути чіткою та повною, а споживачеві потрібно переконатися, що на упаковці зазначено повну назву препарату та активну речовину. Це допоможе уникнути покупки підробок, які часто мають схожі назви з оригінальними препаратами.

Ці ліки завжди містять контактну інформацію виробника, включаючи адресу та телефон. Відсутність цієї інформації може бути ознакою підробки.

Щоб знизити ризик купівлі підроблених ліків, важливо купувати їх лише у перевірених постачальників. Фармацевт радить купувати ліки тільки в аптеках з хорошою репутацією та уникати покупок у незнайомих продавців або в інтернеті, якщо ви не впевнені у їхній надійності. Якщо ви купуєте ліки онлайн, вибирайте лише перевірені та ліцензовані аптеки. Перевірте наявність ліцензії та читайте відгуки інших покупців. В Україні також можна перевіряти через програму tabletki.ua

«Іноді підробку можна визначити тільки після прийому ліків, по реакції організму. Якщо після прийому ліків у вас виникають несподівані побічні ефекти чи симптоми, які не вказані в інструкції, це може бути ознакою підробки», – каже фармацевт Сергій Вязмікін.

Источник: Власти.нет

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  • 06.06.2024 13:03

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