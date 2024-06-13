Як грати в легальному Пін Ап казино в Україні: реєстрація, верифікація та поповнення рахунку

Бренд Pin Up добре відомий на міжнародному ринку азартних розваг, оскільки під цим ім'ям уже давно працюють букмекерська контора та казино.

Бренд Pin Up добре відомий на міжнародному ринку азартних розваг, оскільки під цим ім’ям уже давно працюють букмекерська контора та казино. Після легалізації грального бізнесу в Україні Пін Ап казино стало одним із перших, хто отримав ліцензію КРАЇЛ. Тому воно закономірно входить до лідерів національного ринку індустрії азартних розваг.

Щоб стати клієнтом закладу, потрібно зареєструватись у ньому, а для гри на гроші слід також поповнити рахунок. Але спочатку важливо вибрати саме легальний український підрозділ, який керує ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», зареєстрованим у Києві. Його сайт розташований у доменній зоні UA. Робота сайтів казино Пін Ап під доменами COM, NET та іншими не є законною на території України, тому що вони мають лише ліцензії інших країн.

Перший крок у Pin Up – реєстрація

Щоб стати клієнтом закладу, необхідно зареєструватись у ньому. Це не триватиме багато часу, оскільки анкета нового гравця містить мінімум пунктів. У Pin Up реєстрація можлива за номером телефону та за адресою електронної пошти. Щоб зареєструватися, необхідно:

Натиснути кнопку «Реєстрація» вгорі сторінки. Вказати телефон або адресу електронної пошти. Придумати пароль (для реєстрації електронною поштою). Погодитись з правилами грального закладу. Створити профіль нового користувача.

Після проходження реєстрації у Pin Up потрібно пройти верифікацію особи. Зробити це можна такими методами:

через «Дію»;

у додатку Монобанку;

через Приват24;

через BankID;

за допомогою фото документа, що підтверджує особу.

Верифікація зазвичай виконується автоматично. Ідентифікованим гравцям доступні поповнення рахунку, гра у будь-яких слотах, виведення отриманих виграшів.

Внесення депозиту у казино Pin Up

Для гри на гроші слід поповнити рахунок користувача. Для цього потрібно відкрити розділ «Каса», вибрати спосіб, вказати суму і ввести реквізити платіжного засобу. Мінімальна сума поповнення рахунку складає 100 грн. Гроші зазвичай надходять на баланс миттєво та одразу доступні для використання в азартних іграх на сайті казино.

Щоб зіграти в слоті, потрібно вибрати гру в каталозі (для спрощення пошуку передбачені фільтри), запустити її та налаштувати. В ігрових автоматах зазвичай можна задавати розміри ставки, кількість активних ліній виплат та інші параметри, а також включати та вимикати режим «автопілота». У ньому для наступного обертання не потрібно заново натискати кнопку щоразу.

Отримані виграші надходять на основний баланс. Для їх виведення використовуються самі способи, що й для поповнення. Перше зняття коштів з усіма перевірками може тривати до 2 діб. Наступні висновки автоматизовані та виробляються майже миттєво.

Автор: Олександр Грінник

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