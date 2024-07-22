Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн. податків на прибуток.

Після порушення кримінальної справи у жовтні 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», при цьому залишивши ТМ bill_line.

У липні 2022 року через своє білоруське громадянство, ризиків потрапити під санкції та кримінальну справу Артем Ляшанов формально передає компанію у власність та управління Андрію Моргуну. Проте, у публікаціях ЗМІ за 2023-2024 роки Артем Ляшанов фігурує як СЕО платіжної системи bill_line, тобто реальний керівник, що доводить фіктивність зміни керівника та власника. Власником ТМ bill_line також є Артем Ляшанов. При цьому кримінальна справа, якою проходить ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництво не закрито досі, а матеріали справи в суді. Цю інформацію підтвердило джерело у прокуратурі, додавши, що на даний момент не виключено повторних арештів рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, зокрема, Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, які в курсі махінацій.

Також варто зазначити, що Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.