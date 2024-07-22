Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура

Читати цю новину російською мовою
Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «БІЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») та його керівництво з липня 2021 року фігурують у кримінальному провадженні №4202110000000283.

У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн. податків на прибуток.
Після порушення кримінальної справи у жовтні 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», при цьому залишивши ТМ bill_line.
У липні 2022 року через своє білоруське громадянство, ризиків потрапити під санкції та кримінальну справу Артем Ляшанов формально передає компанію у власність та управління Андрію Моргуну. Проте, у публікаціях ЗМІ за 2023-2024 роки Артем Ляшанов фігурує як СЕО платіжної системи bill_line, тобто реальний керівник, що доводить фіктивність зміни керівника та власника.
Власником ТМ bill_line також є Артем Ляшанов.
При цьому кримінальна справа, якою проходить ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництво не закрито досі, а матеріали справи в суді. Цю інформацію підтвердило джерело у прокуратурі, додавши, що на даний момент не виключено повторних арештів рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, зокрема, Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, які в курсі махінацій.
Фото Оксани Кірєєвої. Джерело linkedin.com

Фото Оксани Кірєєвої. Джерело linkedin.com

Також варто зазначити, що Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

2018 року суд визнав його винним за ст. 130 Кодексу України щодо адмінпорушення.

Джерело: Антикор

Источник: Антикор

  • 72
  • 22.07.2024 11:32

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
13:58
В Агентстві оборонних закупівель знову скандал: затримали топ-посадовця за хабар $700 тис
Україна
14:12
Скандал в українському хокеї: чому ніхто не хоче грати з шулером
Україна
15:47
Скандал в українському хокеї: проросійський слід чи банальна боротьба за владу?
Україна
11:32
Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура
Україна
16:33
Маючи бронь, чиновник з благоустрою вчинив фізичну розправу над матір’ю військовослужбовця. Жінка у важкому стані
Світ
18:28
Українці в Німеччині: вплив на громадянське суспільство
Світ
18:20
Поляки не хочуть воювати за Україну – опитування (ВІДЕО)
Україна
16:13
Як узаконити гараж на прибудинковій території? Поради та рекомендації
Україна
20:54
Торгує носками біля метро – чому Тищенко покинув хвору матір та чи успадкував її діагноз
Україна
22:01
Забудовник-рекетир Абдуллаєв на прізвисько «Абдулла» веде бізнес з росіянином в Україні
Світ
19:59
Декоративна штукатурка: різновиди матеріалу та його переваги
Україна
17:11
Бонуси за реєстрацію в казино онлайн – як отримати
Україна
15:32
Що не так з можливим будівництвом автоматизованої системи оповіщення в Луцьку вартістю 14 мільйонів гривень
Україна
11:37
Агентка Медведчука Безугла умисно бреше, коли покладає відповідальність за будівництво фортифікацій на Генштаб ЗСУ
Україна
12:52
У власника скандального telegram-каналу «Джокер» здирника Романа Кравця стосунки з Сабіною Мусіною, співзасновницею салону краси G. Bar
Україна
11:36
Колишнє керівництво Запорізького протипухлинного центру пішло в суди — з фіктивними документами та без законних повноважень
09:58
Старт в мире спортивных прогнозов и бетинга: Регистрациaя и логин
Україна
19:33
Метро на “Виноградар” блокують Фукс та Хомутиннік руками агрорейдера Астіона – ЗМІ
Україна
21:43
Кому довірили годувати українських військових
Україна
21:05
Замість продуктів для армії купив Порш для коханки – Владислав Володський провалив постачання провіанту для ЗСУ
Україна
11:04
Обдурені інвестори і бізнес-партнер з паспортом рф. ЗМІ викрили чергову аферу забудовника Вагіфа Абдуллаєва
Україна
12:00
Відсотки Люцифера: міністра Стрільця та його команду підозрюють у розкраданні 78 млн грн на оборудках зі світлом
Україна
15:27
Жодним іншим способом, крім всенародних виборів, повноваження Зеленського не можуть бути продовжені – Герой України
Україна
18:53
На Закарпатті поліція та військові викрали підприємця, непридатного до служби, і тримають в полоні
Україна
10:03
Як грати в легальному Пін Ап казино в Україні: реєстрація, верифікація та поповнення рахунку

Головне

Україна
18:53
На Закарпатті поліція та військові викрали підприємця, непридатного до служби, і тримають в полоні
Україна
07:09
Українські війська просунулися у Кринках на Херсонщині
Україна
05:59
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є постраждалі і руйнування
Україна
06:43
Некомпетентні псевдоексперти в погоні за хайпом: військові спростували заяву запорізького депутата про російські війська в Роботиному
Україна
06:06
Вночі “Шахеди” атакували чотири міста на Сумщині
Світ
09:07
Трамп пообіцяв не давати гроші Україні для захисту від агресії Росії після перемоги на виборах
Світ
05:39
«20 днів у Маріуполі»: вперше в історії український фільм отримав “Оскар”
Світ
11:44
Північна Корея могла поставити до Росії близько 3 мільйонів снарядів
Україна
10:55
Відставка Залужного – новий вирішальний етап у війні, – The Economist
Україна
15:38
Малюк підтвердив звільнення з СБУ причетних до стеження за командою Bihus.Info
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В Агентстві оборонних закупівель знову скандал: затримали топ-посадовця за хабар $700 тис
Україна
26.07.2024 13:58
ТОР
Скандал в українському хокеї: чому ніхто не хоче грати з шулером
Україна
24.07.2024 14:12
ТОР
Скандал в українському хокеї: проросійський слід чи банальна боротьба за владу?
Україна
22.07.2024 15:47

Популярне

ТОР
В Агентстві оборонних закупівель знову скандал: затримали топ-посадовця за хабар $700 тис
26.07.2024 13:58

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг