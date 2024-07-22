Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура

Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівнику білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратураЧитати цю новину російською мовою
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
Також варто зазначити, що Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Джерело: Антикор
Источник: Антикор
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- 22.07.2024 11:32
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