Скандал в українському хокеї: проросійський слід чи банальна боротьба за владу?

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Скандал в українському хокеї: проросійський слід чи банальна боротьба за владу?
Я - людина, яка давно вболіває за наш український хокей. Маю давні зв’язки з колишніми та нинішніми функціонерами хокею і спробую розібратися в цьому конфлікті.

Всім відомо, що прихід Георгія Зубка до президентства був, в основному, забезпечений тодішнім очільником ФХУ паном Брезвіним. Цього не приховував як один, так і інший. Брезвін заявляв, що не може допустити провалу Зубка на посаді президента ФХУ, тому що він рекомендував його на цю посаду. А інший неодноразово дякував за цю підтримку.

З отриманої мною інформації стало зрозуміло, що на початку карʼєри Георгія Зубка на посту президента, він попрохав Брезвіна взяти на себе функції з міжнародної політики, програм з розвитку хокею, залучення коштів від міжнародних партнерів на потреби ФХУ, а через певний час і комутації з міністерствами та відомствами, в першу чергу з Міністерством спорту.

За собою він залишив функції представництва, регіональної політики та операційної діяльності федерації (простіше – витрачання коштів). Завдячуючи раніше побудованим льодовим аренам та відкритим дитячо-юнацьким школам і відділенням хокею, самовідданій праці тренерів, створились умови при яких, нарешті, в першу чергу юніорські збірні змогли перейти від набору гравців до відбору – конкуренції  по 2-3 гравця на одне місце. Національна чоловіча команда провела оновлення свого складу за рахунок молодих амбітних гравців. Звідси і пішли результати цього сезону, підвищення в класі жіночої та чоловічої національних команд.

Спливав час перебування Зубка на посту президента федерації , і до 1 грудня повинен бути проведений генеральний конгрес щодо виборів президента федерації і членів ради федерації. Потрібно готуватися до виборів. І тут прихильників діючого президента чекала прикра несподіванка: підрахунки показали, що з 22 діючих членів ради 18 проти подальшого перебування Зубка на посаді президента. І тільки 6, включаючи його самого, на сьогодні підтримують його кандидатуру. Ще гірше, що провали в регіональній політиці привели до того, що практично ні один регіональний осередок хокею не готовий підтримати його кандидатуру. Чому так сталося – це тема окремої публікації.

А що ж пан Брезвін? Вийшли замовні публікацій, де почесний президент федерації, чиє імʼя внесене в зал хокейної слави Міжнародної федерації хокею, оголошений Зубком проросійським активістом, мало не агентом Кремля. Для мене відразу стало зрозумілим, що і Брезвін відмовив Зубку в підтримці.

Йти з такими здобутками на вибори для діючого президента завідомо програшно.  Тому замість зрозумілої прозорої процедури виборів згідно статуту ФХУ, паном Зубком була запропонована брудна політтехнологічна стратегія – спекулюючи на чутливій для наших людей темі, він вирішив обʼявити себе єдиним проукраїнським захисником, а членів федерації, які не згодні з його рішеннями, своїх опонентів –   проросійськими силами, які розвалюють хокей.

Але 19 липня на вимогу членів ради повинно було відбутися засідання, де повинні були розглядатися надважливі питання для діяльності федерації: програма розвитку паро хокею (для людей з обмеженими можливостями), звіт виконавчої дирекції щодо підготовки до чемпіонату країни та чемпіонатів світу, фінансовий звіт щодо наявності коштів для забезпечення діяльності федерації та багато інших. Це були дуже незручні для Георгія Зубка питання, і він вирішив зірвати засідання ради, оголосивши, що 7 членів ради федерації, з когось дива, являються проросійськими, а відтак, нелегітимними.

Рада федерації, вбачаючи незаконні дії у намаганні узурпувати владу, 15 голосами «за» відсторонила пана Зубка від обовʼязків президента федерації на час до чергових виборів. Засідання генерального конгресу призначене на 22 вересня 2024 року.

Проросійського сліду не знайдено, іде боротьба Георгія Зубка за можливість утриматись у кріслі президента федерації хокею.

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  • 22.07.2024 15:47

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