Скандал в українському хокеї: чому ніхто не хоче грати з шулером

На сьогодні вже багато відомо про конфлікт, який виник в федерації хокею. 19 липня під час засідання ради федерації на той час чинний президент федерації Георгій Зубко вирішив не допустити сімох членів ради до голосування.

Його аргументація була досить дивною – ніби-то він вгледів у їх діях проросійський слід. Відійшовши від шоку та обурення, вбачаючи грубі порушення статуту федерації, абсолютною більшістю голосів рада прийняла рішення про відсторонення Зубка від обовʼязків президента.

Вибори нового президента та членів ради повинні відбутися 22 вересня.

Здавалося конфлікт виник раптово на емоціях і сторони пізніше дійдуть згоди. Так не сталося. Конфлікт набирав обертів і, як виявилось, мав глибинне підґрунтя вже довгий час. Як вдалося зʼясувати у працівників федерації яскравим початком його став грудень 2023 року, коли був зібраний щорічний конгрес, де вносились зміни до статуту федерації.

Матеріали для конгресу, в порушення законодавства, делегатами були надані в день конгресу, а не за місяць, як того вимагали норми статуту. Зубком було сказано, що там технічні правки, нічого нового, голосуємо, і проголосували. Не помітили, що Зубко виконав філігранний трюк – на голосування було поставлене внесення змін до статуту: «Частину 12 статті 11 статуту викласти в новій редакції: «12. Члени Ради Федерації і віце-президент Федерації є делегатами конгресу за посадою». Ніби це ні про що не говорить, і на це був розрахунок: що делегати конгресу не звернуть уваги, маючи обмаль часу на ознайомлення з документом. А потім в Мінʼюст зареєструє зміни.

Ви спитаєте: «В чому суть трюка?» Усі міжнародні спортивні асоціації і національні федерації України побудовані на демократичному принципу виборності. В голосуванні приймають участь делегати конгресів та члени ради, яких обирають на 4 роки. У випадку з статутом ФХУ віце-президенти не вибираються, а призначаються президентом. Тобто фактично була внесена норма, яка узурпувала владу у федерації зі сторони президента, порушувала всі демократичні принципи і створювала можливості рейдерського захоплення влади у федерації. Ще простіше: з регіонів приїхало 10 делегатів, а Зубко призначив 11 віце-президентів, які теж були б наділені правом голосу, і гарантував би обрання себе президентом.

Коли ж, нарешті, делегатам і членам ради вдалося ознайомитись з цими документами, то це був грім серед ясного неба, і вони поставили вимогу про скликання на 07 червня 2024 року позачергового засідання конгресу з єдиним питанням – внесення змін до статуту федерації.

На конгрес з’їхались делегати від усіх областей. І знаєте чим все закінчилось? Як тільки делегати поставили питання про відміну антидемократичних, таких, які наносять шкоду міжнародному іміджу України, змін до статуту щодо надання права голосувати віце-президентам, Зубко влаштував істерику і зірвав засідання.

Це вам ні про що не нагадує? Адже 19-го числа знову стояли питання щодо змін до статуту і фінансового звіту.

Але цього разу вже з’явився і «проросійський слід».

Верхом морального падіння Зубка було засідання ради федерації 04 квітня 2024 року. Зубко браво доповів членам ради, що керівник харківського осередку пан Легачев подав заяву щодо звільнення і вирішив завершити з хокеєм. Рада проголосувала. Коли після засідання почали дзвонити і розпитувати Легачева, що трапилось, то виявилось, що він ніякої заяви не подав, ні про яке засідання не чув. Зубко цинічно, зухвало і свідомо ввів в оману членів ради.

Доречі, 19-го числа справедливість була відновлена, і таке нікчемне рішення було відмінено.

Зараз Зубко, використовуючи зв’язки одного із заступників міністра юстиції, намагається зареєструвати грудневий протокол конгресу, який він повністю сфальсифікував. Нагадую, що наразі він вже відсторонений від виконання обов’язків президента ФХУ.

Він думає, що зареєструвавши сфальсифіковані документи, зможе шантажувати хокейну спільноту. Для таких, як Зубко, імідж України ніщо, головне збереження влади.

Скандал в українському хокеїЧому ніхто не хоче грати в хокей з шулером.На сьогодні вже багато відомо про конфлікт, який виник в федерації хокею. 19 липня під час засідання ради федерації на той час чинний президент федерації Георгій Зубко вирішив не допустити сімох членів ради до голосування.

Його аргументація була досить дивною – ніби-то він вгледів у їх діях проросійський слід. Відійшовши від шоку та обурення, вбачаючи грубі порушення статуту федерації, абсолютною більшістю голосів рада прийняла рішення про відсторонення Зубка від обовʼязків президента. Вибори нового президента та членів ради повинні відбутися 22 вересня.

Здавалося конфлікт виник раптово на емоціях і сторони пізніше дійдуть згоди. Так не сталося. Конфлікт набирав обертів і, як виявилось, мав глибинне підґрунтя вже довгий час. Як вдалося зʼясувати у працівників федерації яскравим початком його став грудень 2023 року, коли був зібраний щорічний конгрес, де вносились зміни до статуту федерації.Матеріали для конгресу, в порушення законодавства, делегатами були надані в день конгресу, а не за місяць, як того вимагали норми статуту.

Зубком було сказано, що там технічні правки, нічого нового, голосуємо, і проголосували. Не помітили, що Зубко виконав філігранний трюк – на голосування було поставлене внесення змін до статуту: «Частину 12 статті 11 статуту викласти в новій редакції: «12. Члени Ради Федерації і віце-президент Федерації є делегатами конгресу за посадою». Ніби це ні про що не говорить, і на це був розрахунок: що делегати конгресу не звернуть уваги, маючи обмаль часу на ознайомлення з документом. А потім в Мінʼюст зареєструє зміни. Ви спитаєте: «В чому суть трюка?» Усі міжнародні спортивні асоціації і національні федерації України побудовані на демократичному принципу виборності.

В голосуванні приймають участь делегати конгресів та члени ради, яких обирають на 4 роки. У випадку з статутом ФХУ віце-президенти не вибираються, а призначаються президентом. Тобто фактично була внесена норма, яка узурпувала владу у федерації зі сторони президента, порушувала всі демократичні принципи і створювала можливості рейдерського захоплення влади у федерації. Ще простіше: з регіонів приїхало 10 делегатів, а Зубко призначив 11 віце-президентів, які теж були б наділені правом голосу, і гарантував би обрання себе президентом.

Коли ж, нарешті, делегатам і членам ради вдалося ознайомитись з цими документами, то це був грім серед ясного неба, і вони поставили вимогу про скликання на 07 червня 2024 року позачергового засідання конгресу з єдиним питанням – внесення змін до статуту федерації. На конгрес з’їхались делегати від усіх областей. І знаєте чим все закінчилось? Як тільки делегати поставили питання про відміну антидемократичних, таких, які наносять шкоду міжнародному іміджу України, змін до статуту щодо надання права голосувати віце-президентам, Зубко влаштував істерику і зірвав засідання. Це вам ні про що не нагадує? Адже 19-го числа знову стояли питання щодо змін до статуту і фінансового звіту. Але цього разу вже з’явився і «проросійський слід».

Верхом морального падіння Зубка було засідання ради федерації 04 квітня 2024 року. Зубко браво доповів членам ради, що керівник харківського осередку пан Легачев подав заяву щодо звільнення і вирішив завершити з хокеєм. Рада проголосувала. Коли після засідання почали дзвонити і розпитувати Легачева, що трапилось, то виявилось, що він ніякої заяви не подав, ні про яке засідання не чув. Зубко цинічно, зухвало і свідомо ввів в оману членів ради.

До речі, 19-го числа справедливість була відновлена, і таке нікчемне рішення було відмінено. Зараз Зубко, використовуючи зв’язки одного із заступників міністра юстиції, намагається зареєструвати грудневий протокол конгресу, який він повністю сфальсифікував. Нагадую, що наразі він вже відсторонений від виконання обов’язків президента ФХУ. Він думає, що зареєструвавши сфальсифіковані документи, зможе шантажувати хокейну спільноту. Для таких, як Зубко, імідж України ніщо, головне збереження влади.