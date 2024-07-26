В Агентстві оборонних закупівель знову скандал: затримали топ-посадовця за хабар $700 тис

У Києві на хабарі схопили топ-посадовця Агентства оборонних закупівель (АОЗ). Попередньо, йдеться про одного з керівників відділу Департаменту безпеки АОЗ.

Ввечері 25 липня телеграм-канал Київ ІНФО опублікував відео «бійки». На ньому чоловіки в цивільному затримують невідомого – біля них розкидані 100-доларові купюри. Як пишуть джерела, затриманий – Віталій Черненко. А сума хабара – 700 тис дол. Зараз готуються підозри ще кільком людям.

Нагадаємо, раніше ЗМІ давно звертали увагу очільниці Агентства Марини Безрукової на підлеглих, серед яких чимало скандальних корумпованих кадрів. Наприклад, ZN писало, що в АОЗ працевлаштувалась «тендерна короліва» УЗ Таїсія Олійник. Тільки після скандалу Безрукова звільнила «антимайданцівця» Дмитра Волошенкова. І поки суспільство не влаштувало «зраду», Безрукову влаштовував такий «фахівець» на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності. Джерела всередині команди підтверджують, що в агентстві досі працює Ігор Січкар з обойми ексміністра Рєзнікова. А скандально відомого Володимира Пікузо перевели на іншу «хлібну» посаду – заступника голови АОЗ.

АОЗ було створено влітку 2022 року. Тодішній очільник Міноборони Олексій Рєзніков заявляв, що відомство буде працювати за стандартами НАТО і займатиметься усім, що стосується закупівлі озброєння та боєприпасів для ЗСУ. Орган мав перезавантажити корумповану і неефективну систему закупівель.

Виходить, перезавантаження закупівель, реформи, нова принципова і фахова команда – просто слова. В реальності пані Безрукова й досі продовжує справу своїх попередників.