Голова Агенції оборонних закупівель Безрукова працевлаштувала протеже Ситника Олександра Багатіков

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Голова Агенції оборонних закупівель Безрукова працевлаштувала протеже Ситника Олександра Багатіков
В Агенції оборонних закупівель (АОЗ) виявили ще одного працевлаштованого фахівця зі скандальною репутацією часів ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Йдеться про Олександра Багатікова.

Нагадаємо, 25 липня телеграм-канал Київ ІНФО опублікував відео затримання чоловіка. На відео видно розкидані на асфальті 100-доларові купюри. Як згодом зʼясувалось, затримували керівника одного з відділів департаменту безпеки АОЗ Віталія Черненко. ЗМІ повідомили, що сума хабара склала 700 тис доларів.

Як повідомило видання «Закон і бізнес» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора, Багатіков вів перемовини з метою «порєшать вопрос» з власниками великої мережі пунктів обміну валют. Нібито саме він і відправив посередника Черненка на отримання грошей. При цьому і спійманий на хабарі Черненко, і Багатіков досі обіймають посади в АОЗ.

Місяць тому заступником керівника агенції був призначений екс-директор НАБУ Артем Ситник. Повідомляється, що саме він сприяв призначенню Багатікова на нову посаду. Сам Ситник раніше опинився в реєстрі корупціонерів НАЗК за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

ЗМІ неодноразово звертали увагу на провальну кадрову політику очільниці АОЗ Марини Безрукової. Серед її підлеглих виявили цілу низку одіозних осіб, які фігурували в корупційних скандалах. Зокрема, ZN писало, що в АОЗ працевлаштувалась «тендерна короліва» УЗ Таїсія Олійник. В агентстві досі працює Ігор Січкар з оточення ексміністра Рєзнікова, а також скандально відомий Володимир Пікузо.

Тільки після публічного скандалу Марина Безрукова звільнила «антимайданцівця» Дмитра Волошенкова, який у 2013-2014 роках звав Путіна окупувати Одесу, а в 2024 році опинився на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності АОЗ.

На провальну кадрову політику у відомстві звертали увагу і відомі експерти в галузі збройних закупівель. Екс-радник голови АОЗ Тамерлан Вагабов в колонці для УП писав, що в цій сфері «кадри вирішують все». Фахівці повинні мати бездоганну репутацію, мати контакти на міжнародних ринках, досконало знатися на предметі закупівлі, логістиці, міжнародній конʼюнктурі, тощо. На його думку, за два роки роботи керівництву АОЗ  не вдалось зібрати таку команду.

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  • 29.07.2024 14:56
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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