Як правильно годувати лабрадора: важливі нюанси

Правильне годування лабрадора-ретрівера важливе для його загального здоров'я, довголіття та щастя.

Правильне годування лабрадора-ретрівера важливе для його загального здоров’я, довголіття та щастя. Ця порода відома надмірним апетитом, тому ретельний контроль раціону необхідний для запобігання ожиріння та інших проблем зі здоров’ям тварин. У статті розповідаємо про основні нюанси годівлі лабрадору.

Збалансований раціон

Лабрадорам потрібно збалансоване харчування на основі продуктів, багатих на білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Білки життєво важливі для розвитку та відновлення м’язів, жири допомагають у засвоєнні поживних речовин, а вуглеводи – це основне джерело енергії. Якщо основа раціону пса – сухий або вологий собачий корм, головним інгредієнтом повинні бути якісні білки тварини: курка, яловичина, баранина, риба. Ці продукти містять незамінні амінокислоти, необхідні підтримки хорошого стану шкіри, вовни і м’язів тварини. Також їжа для лабрадора повинна містити жирні кислоти омега-3 та омега-6, які є в риб’ячому жирі та насінні льону. Ці жири підтримують здоров’я шкіри, блиск вовни та правильну роботу мозку. Щодо вуглеводів, то складні — коричневий рис, цілісні зерна — це багате джерело клітковини та необхідної тварині енергії. Кількість простих вуглеводів на зразок білого борошна або кукурудзяного сиропу в кормі має бути мінімальною, оскільки вони можуть викликати стрибки цукру в крові і сприяти збільшенню ваги. Якісний корм для лабрадору збагачений вітамінами та мінералами – A, D, E, K, групи B, цинком, фосфором, кальцієм. Ці речовини дуже важливі для нормального самопочуття та імунітету тварини.

Рекомендації щодо годування

Цуценята лабрадора від народження до року швидко ростуть, тому їм потрібен спеціальний живильний корм з високим вмістом білків та жирів. Давати малюкові їжу потрібно 3-4 рази на день, доки йому не виповниться півроку. Потім варто плавно переходити на годування двічі на день. Дорослих собак від 1 до 7 років слід годувати збалансованим кормом строго порційно, щоб не допускати ожиріння. Регулярність – двічі на день. Розмір порції залежить від ваги пса, рівня його активності та швидкості обміну речовин. Рекомендується дотримуватись рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму для собак великих порід, який можна придбати у маркеті Маудау. За потреби можна коригувати раціон з урахуванням потреб собаки. Коли псу виповнюється 7 років, його метаболізм уповільнюється, а сама тварина стає менш активною. Тому раціон необхідно скоригувати, перевівши вихованця на корм з меншим вмістом калорій та більшим вмістом клітковини. Це дозволить запобігти набору зайвої ваги та проблеми із травленням. Часто корм для осіб похилого віку збагачений корисними речовинами для поліпшення стану суглобів: зазвичай це глюкозамін і хондроїтин.