Аферист і шахрай Віталій Пенц під час війни заробляє мільйони на довірливих киянах

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Аферист і шахрай Віталій Пенц під час війни заробляє мільйони на довірливих киянах
Продаж незаконно переоформленої нерухомості, співпраця з бандитами, робота через «своїх» правоохоронців та суддів.

Продаж незаконно переоформленої нерухомості, співпраця з бандитами, робота через «своїх» правоохоронців та суддів.

Про ці зловживання йдеться у журналістському розслідуванні видання Інформатор, а саме про агентство нерухомості «Park Lane», керівником якого є Віталій Пенц.

Зокрема, одним із механізмів ошукування клієнтів «чорними» ріелторами є надання обмеженого часу на вивчення документів.

«Якщо людина не розбирається в юридичних тонкощах і не знайома з особливостями оформлення документів при купівлі/продажу нерухомості, то вона не зможе, наприклад, відрізнити основний договір від попереднього. Тобто недобросовісний посередник може надати власникам не той документ, щоб спробувати заволодіти їхнім майном. Схема працює просто: власник не розбирається в юридичних нюансах, знаходить посередника, який обіцяє залагодити всі питання і підготувати необхідні папери. Ріелтор нібито знаходить людей, які хочуть купити нерухомість і готові внести аванс. Але замість попереднього договору купівлі-продажу власнику дають на підписання основний договір. Через обмеженість часу, бо це навмисно робиться в останній момент, власник передає право володіння нерухомістю іншому тільки за суму авансу», — йдеться у розслідуванні.

Ще одним видом шахрайства, який за коментарями ошуканих клієнтів активно використовують у «Park Lane», – це продаж неіснуючої нерухомості, або тієї, що наразі вже придбана. Коли покупець про це дізнається, його просто «спамлять» об’єктами, які першочергово не входили у сферу його інтересів.

Також трапляються випадки, коли квартири показують без присутності власників.

«Величезну кількість квартир було продано обманним шляхом, коли їх господарі були відсутні. Особливий інтерес для шахраїв представляють квартири, які стоять без нагляду тривалий час. Дізнавшись про такий об’єкт, документи на квартиру підробляють через розгалужену мережу «дружніх» структур і якнайшвидше продають. Нові власники впевнені, що нерухомість було придбано законно, адже у них є всі необхідні довідки та документи. Судові розгляди на заяву реального власника можуть тривати роками», — зазначається у статті.

Окрім того, журналісти з’ясували, що одним із фігурантів схеми Віталія Пенца є нотаріус Роман Олегович Падалка, який фігурує у справі з підробки документів, коли у літньої мешканки Києва шляхом підробки паперів незаконно відібрали квартиру у центрі міста і потім перепродали.

«На жаль, у відкритих джерелах немає інформації про статки директора «Park Lane», адже він не є політиком або держслужбовцем. Проте, згідно з фото із соцмереж, стає очевидним, що Пенц людина досить заможна. Спираючись на інформацію вище, можна припустити, яким саме методом керівник «Park Lane» нажив своїх статків. Згідно з даними відкритих реєстрів, Пенц є засновником трьох компаній — «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «ПАРК ЛЕЙН» ЗОЛОТІ ВОРОТА» (Агентства нерухомості), «ПРОД АГРО ТРЕЙД» (Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин) та «ПАРК ЛЕЙН» ЗОЛОТІ ВОРОТА» (Агентства нерухомості)», — повідомляється у розслідуванні.

На останок, журналісти звернули увагу на соціальні мережі Віталія Пенца. «На своїй сторінці у Facebook він активно піариться як волонтер. Втім, серед волонтерів його ім’я нікому не відоме. Навіть більше, чому настільки «патріотично налаштована» людина ще досі не у лавах ЗСУ? Чи керівники агенцій із нерухомості також підпадають під бронь від мобілізації? Пенц призивного віку, одружений і має двох дітей. Тож абсолютно спроможний захищати свою Батьківщину не у Facebook, а на полі бою. Втім, це питання риторичне. Вочевидь, (кома не потрібна) пан Пенц має досить добрі зв’язки з представниками влади, тому воювати йому не доведеться», — резюмують у виданні.

Источник: Власти.нет

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  • 02.08.2024 15:24

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