Відгуки про Олександра Орловського – хто він? Експерт чи крипто шахрай?

Вибираючи сучасні способи заробітку, все більше людей зупиняється на роботі з криптовалютою – відносно новим явищем у світі фінансів, що має потужний потенціал у майбутньому.

Вибираючи сучасні способи заробітку, все більше людей зупиняється на роботі з криптовалютою – відносно новим явищем у світі фінансів, що має потужний потенціал у майбутньому. Як і в будь-якій новій справі, для ефективної роботи новачкам потрібен наставник, який володіє необхідними знаннями та вмінням відчувати розвиток ринку віртуальних грошей. Одним з відомих фахівців у цій галузі вважається Олександр Орловський, який вже протягом 7 років вивчає все, що пов’язане з криптовалютою і знає, як заробити гроші безліччю різних способів.

Окрім особистого збагачення, він займається навчанням новачків заробляти на крипті без прив’язки до певного місця чи країни. Що дозволяє багатьом почуватися більш вільними та незалежними. За останні 4-5 років у Олександра Орловського набралося кілька тисяч учнів, які залишилися задоволеними, пройшовши запропоновані курси і тепер створюють свій капітал за допомогою наявних знань та технік. Завдяки великій кількості людей, які купили уроки, відгуки про Олександра Орловського можна знайти в інтернеті без особливих зусиль.

Як завжди, є люди задоволені і ті, хто вважає, що Олександр Орловський – аферист, який влаштував лохотрон, продаючи курси з криптовалюти. Бажання вчити інших і захищати їх від найпростіших помилок у цьому специфічному бізнесі чомусь асоціюється з бажанням обдурити. Тут швидше винен наш менталітет, який не може змусити нас радіти за інших і вірити в добрі починання.

Коротке розслідування на тему походження експерта, його програми навчання робили журналісти ресурсу новин dnl.dn.ua – ви також можете почитати це викриття Олександра Орловського та його крипто ком’юніті FFA. Там докладно описані основні моменти та деякі поради.

Що являє собою Олександр Орловський і чому він навчає

Щоб зрозуміти, наскільки гарний Олександр Орловський як експерт з криптовалюти, давайте коротко розглянемо його навички в цьому напрямі:

Досвід роботи у сфері крипти – 7 років.

Працював із багатьма наставниками, які мали різний рівень місячного доходу.

Втратив на початкових етапах заробітку – 1000 доларів.

Сьогоднішній заробіток на крипто грошах – 50 000 доларів на місяць.

Усього заробив на крипті – понад 1000000 доларів.

Продовжує заробляти і бути в курсі подій, що відбуваються.

Має високий рівень саморозвитку та вроджений потенціал до подальшого навчання.

Вміє добре викладати складні поняття простою зрозумілою мовою.

Майже всю команду однодумців зібрано з талановитих учнів.

Вільне спілкування з учнями, спільні поїздки з ними на відпочинок, проведення живих зустрічей як із фахівцями, так і з новачками створюють приємні відчуття та підвищують рівень довіри. Незвичайна життєрадісність та позитивна енергія Олександра допомагають вивчити складний світ крипто заробітку. У мережі є безліч інтерв’ю та подкастів із ним, наприклад, нещодавно таке відео вийшло на «Єлець Максим | Подкасти» – каналі відомого українського експерта з просування у YouTube.

Що пишуть у відгуках про Олександра Орловського його учні Незважаючи на масу наявної інформації, Олександр Орловський відгуки про свою роботу має на рівні 4,3-4,8 бали на різних майданчиках. Так, відгуки на https://otzyvy.com.ua/ та інших незалежних майданчиках мають 4,4 – 4,9 зірочок із п’яти можливих. Давайте розберемося, чим незадоволені курси, що купили і що знижує загальну оцінку: Багато інформації, поданої в короткі рядки.

Швидкість навчання.

Технічні затримки в роботі електронного майданчика під час занять, під час реєстрації, оплати та ін.

Відсутність часу для докладного вивчення. Як видно, скарг на подання та викладення матеріалу немає, як немає і заявок про непотрібність та марність даного навчання. З чого випливає, що судження «Олександр Орловський інфоциган і шахрай» є невірним. Якщо хтось переоцінив свої можливості або не хоче серйозно поставитися до запропонованого способу заробітку, то чи варто звинувачувати в цьому людину, яка намагалася вас навчити? Ще один чудовий момент у наявних відгуках – практично ніхто не пише, які саме курси із запропонованих він проходив. Сам автор навчання заробітку на криптовалюті пропонує наступні програми: Курс для самостійного вивчення протягом 3 місяців та отримання базових знань. Складається з 25 уроків та кількох практичних завдань. Поглиблене вивчення бази з наданням куратора та зворотною комунікацією. Спілкування у zoom, доступ до тематичних електронних майданчиків. Протягом 3 місяців вільне спілкування між людьми з однаковими інтересами, що дозволяє не тільки закріпити засвоєний матеріал, а й отримати підказки для освіти та реалізації власних ідей. Має 55 уроків протягом 6 місяців і багато практичних завдань. Особова участь. Пропонує все те саме, що й друга програма, тільки обговорювати та ставити запитання ви можете щодня безпосередньо самому автору курсів – Олександру Орловському. Регулярне спілкування з гуру криптовалюти прискорить розуміння всіх процесів, що відбуваються, і дасть можливість почати заробляти швидше і більше. Також є безкоштовний вебінар. Для ознайомлення з наявними можливостями у світі криптовалют та вибором можливої ​​форми навчання. Важливим моментом у всіх запропонованих програмах є наявність бази знань про те, як заробляти без вкладення грошей та можливість це робити буквально з перших днів занять. Крім усього іншого, у процесі навчання ви можете відбити вкладені у знання гроші або навіть добре заробити на цьому зверху. Вивчаючи відгуки про Олександра Орловського на різних майданчиках, ми неодноразово бачили такі повідомлення від учнів – хтось зміг заробити 300 доларів, а хтось понад 3000 доларів. Чи актуальна інформація на курсах Олександра Орловського з криптовалюти? Курси навчання постійно потрібно оновлювати і підтягувати до реалій ситуації, що склалася на ринку криптовалют. Якщо програма піврічної давності ще більш-менш прийнятна, то через рік її можна просто викинути, чому це відбувається: Профільні майданчики відкриваються та закриваються, через що виникають труднощі у торгівлі та інвестуванні.

З’являються нові віяння і змінюються переваги сторін, що продають і купують.

Змінюються цикли зростання та падіння криптовалют.

З’являються нові й перспективніші методи заробітку.

Старі схеми вкладень та прибутку не працюють. Велике лихо для новачків – це ролики навчання на Ютубі чи інших інформаційних майданчиках. Справа в тому, що для залучення передплатників необізнані люди намагаються показати деякі знання в цій галузі та знімають неактуальні ролики. Навіть якщо відео було знято професійним криптоманом, то після певного часу воно втрачає сенс. За цією інформацією можна назавжди відвернути себе від такого заробітку та втратити наявні гроші. Що нам вдалося дізнатися про курси Олександра Орловського з цього приводу – у безкоштовному вебінарі інформація актуальна, скарг від учасників у відгуках щодо цього не було. Крім того, як стверджує автор, навіть після навчання студенти підтримують зв’язок у крипто-ком’юніті Financial Freedom Academy та діляться новинками у дискорді. Що потрібно зробити для швидкого навчання криптотрейдингу Оскільки всі люди різні, те й засвоюваність інформації кожного відбувається по-своєму. Хтось здатний переварити безліч вихідних даних за лічені хвилини, а комусь на це потрібно кілька днів. Перед тим, як розпочати навчання, виконайте такі підготовчі заходи: Знайдіть курси від хорошого викладача, попередньо розглянувши кілька варіантів та оцінивши їхню результативність. Відгуки про Олександра Орловського та його навчання доступні є на різних сайтах-відгуків – подивіться їх для розуміння рівня викладання та супутньої комунікації.

Визначтеся у наявності вільного часу, який ви витрачатимете на вивчення матеріалу. Як мінімум його має бути 2-3 години на день. Це найоптимальніший варіант.

Розберіться, за який час ви зможете засвоїти певний блок інформації. Якщо ви довго засвоюєте предмет, після онлайн-заняття поступово прослуховуйте або переглядайте запис під час відпочинку або роботи.

Виберіть найбільш підходящу форму навчання. Тут важливим є спілкування з наставником і такими ж учнями, як ви, щоб прискорити засвоюваність отриманої інформації. Найкращим наставником буде людина, яка самостійно пройшла через безліч труднощів у освоєнні криптовалюти та інструментів взаємодії з ними.