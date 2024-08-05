Депутатка від Слуги народу Анжела Макеєва підробила диплом юриста Національного університету ім. Шевченка

Депутатка Слуги народу Анжела Макеєва є секретарем Ірпінської міської ради.

Депутатка Слуги народу Анжела Макеєва є секретарем Ірпінської міської ради. Нам в редакцію надіслали копію диплому Анжели Макеєвої, яку вона зазвичай завіряє своїм підписом і пише, що копія вірна і “згідно з оригіналом”. За словами людини, яка надіслала скан копії, цей диплом депутатка та секретарка міської ради Ірпеня Макеєва подавала в партію “Слуга народу” і в ТВК під час виборчої кампанії, також його вона прикладає до документів при прийомі на роботу.

Насправді ж диплом з такими серією та номером Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2011 році студентці Макеєвій не видавав. Ми перевірили це неофіційно в університеті і офіційно на спеціально створеному для виявлення фальшивих дипломів Міністерством освіти сайті: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

З Міносвіти навіть отримали офіційну відповідь, що такого диплому не існує.

Уявіть собі, секретар Ірпінської міської ради, представниця партії «Слуга народу», Анжела Макеєва, що претендує на найвищі моральні та етичні стандарти, виявилася замішаною в ганебному скандалі. Її диплом із найпрестижнішого українського університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виявився підробленим! Це новина, яка вражає до глибини душі кожного громадянина України.

Як ми дійшли до цього?

Чи не є абсурдним, що людина, яка має представляти інтереси народу та служити зразком чесності, використовує фальшивий документ для досягнення своїх цілей? Макеєва роками обманювала громаду, роблячи вигляд, що має вищу освіту, а насправді це був лише підроблений папірець. Це не просто порушення закону – це зрада довіри людей, які її обирали і покладалися на неї.

Аналогічні випадки і їх наслідки

1. Олексій Кудрявцев, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції, також використовував підробний диплом. Як наслідок, він не лише втратив посаду, але й опинився під кримінальним переслідуванням, що призвело до судового розгляду та серйозних санкцій

2. Андрій Кислинський, екс-заступник голови СБУ. У 2009 році був звільнений Президентом Віктором Ющенко за використання підробленого диплому Київського національного університету ім. Шевченка. Липовий диплом цього вишу дозволив чиновнику зайняти почесний і високий пост у Службі Безпеки. Тоді він відповідав за “розкриття історичної правди” про Голодомор в Україні і заявляв всім, що являється випускником університету Шевченка, за спеціальністю “історія”. Перевірка Міносвіти засвідчила, що в цьому виші Кислинський не навчався.

Які ж санкції передбачені?

Згідно з українським законодавством, використання підроблених документів карається досить суворо. Стаття 358 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафів, виправних робіт або навіть позбавлення волі на строк до двох років. Для державних службовців, які використовують фальшиві дипломи, це також означає втрату посади і можливість довічної заборони обіймати державні посади.

Цей випадок ще раз нагадує нам про необхідність посилення контролю та відповідальності у владі. Ми не можемо дозволити, щоб довіра громадян до державних інституцій руйнувалася через таких осіб, як Анжела Макеєва. Вимагаємо справедливості та дотримання закону, щоб подібні інциденти не повторювалися!