«Суд надав дозвіл на обшук та допит». Відомий український медійник Петро Терентьєв фігурує в кримінальній справі про шпигунство на користь на РФ

Про це йдеться в матеріалі видання "Досьє".

Про це йдеться в матеріалі видання «Досьє«.

Автори тексту зазначили, що колишній співвласник видання «Букви», а зараз засновник видання «Межа» (ТОВ «МЕЖА НЕТ») Петро Терентьєв працює на росію під кураторством агента гру мо рф Пабло Гонсалеса. Того самого Гонсалеса, якого під час обміну між рф та США, зустрічав особисто володимир путін.

«Незадовго до повномасштабного вторгнення СБУ видворила Гонсалеса з України, а в лютому 2022 році його затримала Польща на польсько-українському кордоні і звинуватила у шпигунстві на користь росії. Стверджується, що він використовував свій статус журналіста для збору інформації для російських спецслужб», — йдеться в матеріалі.

За інформацією джерел видання, на вилучених цифрових носіях Гонсалеса було знайдено переписки та розмови з Петром Терентьєвим.

«В рамках розслідування кримінальної справи в рамках міжнародної правової допомоги № 1001-102 Ds.12.2022 суддею Соломʼянського Районного Суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Терентьєва на предмет зв’язку з затриманим агентом ГУР Пабло Гонсалесом», — пише видання.

Автори пишуть, що Гонсалес та Терентьєв познайомились під час Революціі Гідності, і з того часу разом їздили в окупований Крим, Донбас з пропагандистською метою на користь держави-агресорки.

«Приблизно тоді, у 2014 Терентьєв і був завербований Гонсалесом. Той буквально зачарував його, бо мав такі ж «українофобські» та «імперські» погляди, як і Терентьєв. Куди б Гонсалес не подався — Терентьєв всюди слідував за ним, мов вірний пес і хапав кожен його погляд та слово. Тоді і закріпилось за ним прізвисько «Санчо Панса» на іспанський манер, як і прізвище Гонсалеса», — розповідає співрозмовник видання на правах анонімності.

Більше того, за даними видання, Терентьєв інтегрував та легалізував Гонсалеса в «журналістській тусовці», а також познайомив з відомими політиками та регулярно позичав гроші на їжу, розваги та бензин.

«Гонсалес не вимагав ці кошти назад, але натомість просив знайомити його не лише з журналістами, а й з відомими політиками, бізнесменами та впливовими людьми, розмови з якими — Гонсалес старанно записував та документував для РФ. Тобто на початку своєї шпіонської кар`єри Терентьєв працював на російські спецслужби лише за їжу та бензин», — говорить джерело видання.