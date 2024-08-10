Політолог Олексій Голобуцький обурений діяльністю В`ячеслава Гузя

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Політолог Олексій Голобуцький обурений діяльністю В`ячеслава Гузя
Лідери думок продовжують коментувати розслідування «Межі» щодо схеми продажу українських паспортів столичною Державною міграційною службою.

Лідери думок продовжують коментувати розслідування «Межі» щодо схеми продажу українських паспортів столичною Державною міграційною службою.

ЗМІ неодноразово публікували дописи громадських діячів з їх коментарями стосовно розслідування стосовно діяльності начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області В`ячеслава Гузя.

Сьогодні ж розслідування прокоментував й політолог Олексій Голобуцький під час ефіру на каналі «Прямий».

Він обурився такому свавіллю в Державній міграційній службі та назвав всіх причетних до подібних «схем» внутрішніми ворогами України з якими негайно потрібно боротися.

«Коли дивишся розслідування щодо діяльності Державно-міграційної служби, яка продає українські паспорти російському криміналу і заключає договір через Державне підприємство «Документ» з Німеччиною, що там стоять росіяни, такі як олігарх Фукс та інші олігархи пов’язані з росіянами, розумієш, що нам також потрібно боротися ще й з своїми власними, внутрішніми ворогами», — заявив політолог Олексій Голобуцький під час ефіру на каналі «Прямий».

Олексій Голобуцький

Олексій Голобуцький

«Третій рік війни, а начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Вʼячеслав Гузь, подає на журналістів в суд та розгортає цілу компанію з «відбілювання» репутації», — обурюється він.

Вʼячеслав Гузь

Вʼячеслав Гузь

На питання ведучої чи можуть паспортні дані, які оформлялися за цей час опинитися в Росії, з впевненістю відповів, що так — звичайно можуть.

«Ми маємо зрозуміти, що росіяни — це серйозна мережа, яка працює як в Україні, так і в Європі. Тож, коли таке відбувається в Державній міграційній службі міста Києва та Київської області не залишиться їх без уваги», — резюмує політолог.

Крім того слід зазначити, що на розслідування звернули увагу й у Національномуантикорупційному бюро України, адже після звернення видання стосовно можливих протиправних дій начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя, НАБУ повідомило про початок інформаційно-аналітичної роботи.

У зверненні йшлося про можливе одержання неправомірної вигоди в обмін на забезпечення надання громадянства України, в тому числі особам, які знаходяться під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

У НАБУ повідомили, що звернення про можливі неправомірні дії начальника Управління Державної міграційної служби України у Києві та Київській області не містить достатніх об’єктивних даних для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, бюро розпочало інформаційно-аналітичну роботу за вказаними у зверненні відомостями. У разі виявлення підстав для дій буде вжито відповідних заходів.

Також було наголошено, що слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування за іншими статтями Кримінального кодексу України, а бездіяльність слідчих та прокурорів може бути оскаржена відповідно до закону.

Источник: Власти.нет

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  • 10.08.2024 12:02

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