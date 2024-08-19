Дружина у Владивостоці, брат – в апараті путіна: пожежну безпеку Охматдиту довірили фірмі росіянина?

Компанія "Ковлар Груп", історичним засновником якої був росіянин Курашев, опікувалась пожежною безпекою Охматдиту, УЗ та низки критичних об'єктів

У критичній інфраструктурі України завелись російські «кроти»? Компанія «Ковлар Груп», історичним засновником якої був росіянин Курашев, отримала доступ до пожежної безпеки Охматдиту, Укрзалізниці, Енергоатому та низки інших важливих об’єктів. При цьому чинні бенефіціари фірми мають сумнівну репутацію в наукових і ділових колах через імовірні зв’язки з так званою «ДНР».

Усе це мало б зацікавити компетентні профільні органи, пише журналіст Дмитро Слободяник, посилаючись на нове розслідування СтопКору. Адже йдеться про національну безпеку України.

Компанія «Ковлар Груп», зокрема, опікувалась пожежною безпекою дитячої лікарні «Охматдит» і ТРЦ «Лавина». Згодом ці об’єкти постраждали від російських ракетних ударів. А у портфоліо «Ковлар» – ще багато замовників, що відносяться до критичної інфраструктури. Одним з перших на цей збіг звернув увагу вітчизняний політолог і блогер Віталій Кулик.

СтопКор проаналізував відкриту інформацію про засновників «Ковлар Груп» і виявив, що фірма має російсько-донецьке коріння.

Так, історичним бенефіціаром компанії був громадянин рф Роман Курашев – колишній топменеджер Метінвест Холдінгу (у «нульових» і 2010-х роках).

Де-юре Курашев вийшов зі складу засновників «Ковлар Груп» наприкінці 2022-го, коли російські активи ризикували потрапити під націоналізацію. Водночас, після початку широкомасштабного вторгнення рф Курашев опублікував у соцмережах фото у вишиванці й засудив дії окупантів. Однак чомусь досі зберігає російську прописку. Аналогічно і його дружина – Ольга, яка зареєстрована у Владивостоці.

У соцмережах журналісти знайшли й іншого Курашева – ще одного жителя Владивостока Євгена.

«Схоже, що це брат пана Романа. Бо окрім спільних рис зовнішності, вони ставлять вподобайки дописам один одного. До речі в своїй анкеті Євген Курашев пише, що працював в різних казенних структурах рф. Зоркема, в Управлінні справами путіна з 2016 по 2018 роки«, – зауважує автор матеріалу.

Нагадаємо, МОЗ України повідомило про скасування двох тендерів на платформі Prozorro, які стосуються інженерно-консультаційних послуг та технічного нагляду за виконанням ремонту в лікарні «Охматдит». Загальна сума тендерів становить 14 мільйонів гривень.