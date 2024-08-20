«Олсідз» закликає переглянути тарифи на користування причалами АМПУ

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«Олсідз» закликає переглянути тарифи на користування причалами АМПУ
Тарифи на користування причалами Адміністрації морських портів України (АМПУ) є необґрунтовано низькими, що призводить до значних втрат державного бюджету, заявив В'ячеслав Петрище, голова групи "Олсідз Блек Сі", трейдера рослинної олії.

Тарифи на користування причалами Адміністрації морських портів України (АМПУ) є необґрунтовано низькими, що призводить до значних втрат державного бюджету, заявив В’ячеслав Петрище, голова групи «Олсідз Блек Сі», трейдера рослинної олії.

Він звернув увагу на проблему неефективного використання державного майна, зокрема в портовій галузі.

“Близько 10 років тому вартість послуги на користування причалами АМПУ із незрозумілих причин суттєво знизили – до 56 центів за тонну перевалки, а з такою вартістю ніхто інвестувати у будівництво причалів не буде”, – заявив Петрище.

Він наголошує, що за поточними тарифами неможливо окупити інвестиції навіть за десятки років, що робить розвиток галузі економічно недоцільним. На думку експерта, це створює умови для корупції, коли єдиним стимулом для бізнесу стає “інвестування у начальника цих причалів”.

Петрище пропонує підняти тарифи в 5-10 разів – це, за його оцінками, може принести державі додатково сотні мільйонів або навіть мільярди гривень.

Очільник компанії звернув увагу на масштабні втрати держбюджету та закликав уряд замислитися над простими джерелами його наповнення замість підвищення податків для бізнесу та громадян.

«У нас є маса місць, де відбувається банальна крадіжка державних коштів за допомогою управління державними підприємствами. Я вважаю, що є сенс почати наповнення бюджету з них», – наголосив Петрище.

Источник: Власти.нет

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  • 20.08.2024 17:36

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