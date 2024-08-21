Уокер націлився на п’ятий поспіль титул АПЛ із «Манчестер Сіті»

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Уокер націлився на п’ятий поспіль титул АПЛ із «Манчестер Сіті»
Футболіст відкрито зголосився встановити новий рекорд в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Кайл Вокер, захисник і капітан «Манчестер Сіті», поділився амбітними планами своєї команди на майбутнє, повідомляє наш сайт із посиланням на Sport Pulse. Футболіст відкрито зголосився встановити новий рекорд в історії Англійської Прем’єр-ліги.

Вокер підкреслив, що їхнє прагнення до п’ятого поспіль чемпіонства не пов’язане з егоїзмом:

«Це не про его. Ми вже чотири рази поспіль здобули титул АПЛ – це наш трофей, і лише ми можемо його втратити».

Він також наголосив на унікальності досягнення його команди:

«Коли бачиш на руці золоту нашивку, якої більше ні в кого немає, відчуваєш неймовірні емоції. Хочеться, щоб це тривало й надалі».

Уокер нагадав про нещодавні успіхи «Манчестер Сіті», включаючи перемогу в треблі, Суперкубку та клубному чемпіонаті світу. Він наголосив, що після таких досягнень важливо продовжувати рухатися вперед.

Капітан «Сіті» кинув виклик своїй команді:

«Чому б нам не стати чемпіонами вп’яте поспіль? Чому б не зробити те, що, я впевнений, ніколи більше не повториться? Саме така мотивація має рухати нами та мною як капітаном».

Також Вокер підкреслив, що найважливішу роль в успіхах «Манчестер Сіті» відіграє не тільки майстерність гравців, а й згуртованість команди. Кожен футболіст, тренер і член персоналу робить свій внесок у загальний успіх клубу. За його словами, це не просто колективна праця, а щось більше — справжня синергія, яка перетворює їх на непереможну команду. Уокер також зазначив, що жодне досягнення не стало б можливим без повної самовіддачі та взаємної підтримки всередині колективу.

Особливо футболіст виділив тренера Пепа Гвардіолу, наголосивши на його ролі в успіхах команди. Під керівництвом Гвардіоли, «Манчестер Сіті» піднявся на новий рівень, не лише домінуючи в Англійській Прем’єр-лізі, а й здобувши міжнародні трофеї. Воокер вважає, що саме вимогливість Гвардіоли до своїх гравців та його увага до найдрібніших деталей дозволили команді зберегти високий рівень виступів протягом кількох сезонів.

Проте успіхи «Манчестер Сіті» – це не лише заслуга тренерів та гравців. Підтримка вболівальників грає найважливішу роль їх мотивації. За словами Уокера, фанати завжди з командою — чи то на домашньому стадіоні, чи у виїзних матчах. Це надає їм сили боротися до останньої хвилини, адже вони розуміють, що за ними стоїть величезна армія відданих уболівальників. Тим не менш, з кожним новим трофеєм зростає і тиск на команду, оскільки очікування шанувальників та громадськості стають все вищими.

Незважаючи на всі труднощі та тиск, Вокер впевнений, що «Манчестер Сіті» не зупиниться на досягнутому. За його словами, їхня мета — не просто продовжити переможну ходу, а й створити спадщину, яка стане прикладом для майбутніх поколінь футболістів. Уокер висловлює впевненість у тому, що поточний склад команди має всі необхідні якості для подальших успіхів як на національній, так і на міжнародній арені.

Источник: Власти.нет

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  • 21.08.2024 19:10

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