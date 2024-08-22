Будівельник-інста-блогер Дзюбак долучився до розпилу бюджетних грошей на Житомирщині

Будівельник і блогер за сумісництвом Олександр Дзюбак найнявся на роботу до скандальної фірми, що освоює бюджетні гроші на будівництві в Житомирській області.

Про це стало відомо з публікації видання Житомир.info.

Ще в березні 2024 року департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА уклав угоду з ТОВ «Торгово-промислова компанія центр комплект» на будівництво закладу дошкільної освіти в селищі Гришківці. Вартість робіт склала 89,9 млн грн. За вказані гроші підрядник має побудувати двоповерховий дитячий садочок з укриттям, озеленити територію та облаштувати ігровий майданчик.

Ще у 2019 році ця фірма разом із чиновниками департаменту фігурувала у кримінальному провадженні за фактом привласнення грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Гришковецької гімназії.

Попри скандальну репутацію компанія отримала черговий підряд у Гришківцях. Цього разу до робіт фірма залучила «багатопрофільного» працівника Олександра Дзюбака. Видання наводить цікаві факти про навички «багатостаночника»: у червні 2023 року фірма у документації на ремонт тротуару по вул. Вітрука в Житомирі вказує працівника Олександра Дзюбака як лицювальника-плиточника, в документах на будівництво Гришковецької гімназії Дзюбак вже вказаний покрівельником. У документації на тендер з будівництва іншого обʼєкта – садочка – Дзюбак вже вказаний як бетоняр.

Така «багатопрофільність» будівельника може свідчити про відсутність фаховості і досвіду виконання робіт, через що він не зможе гарантувати якість. Проте це не заважає окремим переможцям тендерів залучати до виконання тендерів таких субпідрядників.