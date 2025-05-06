США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні

Через тиждень після початку другого терміну Дональда Трампа американські військові зупинили 11 рейсів із артилерійськими снарядами та іншою зброєю для України з баз у Делавері та ОАЕ.

Наказ надійшов від міністра оборони Піта Гегсета, хоча президент Трамп не давав прямої вказівки припиняти допомогу, повідомило Reuters 6 травня 2025 року.

Зупинка, яка коштувала TRANSCOM 1,6–2,2 млн доларів, викликала паніку в Києві та Варшаві, де координувалися поставки. Високопосадовці Білого дому, Пентагону та Держдепартаменту не знали про наказ, який Гегсет віддав після зустрічі в Овальному кабінеті 30 січня, де ідея паузи обговорювалася, але не була схвалена. За тиждень рейси відновили після втручання радника з нацбезпеки Майка Волца.

Білий дім заявив, що Гегсет діяв за директивою Трампа, але джерела Reuters вказують на плутанину в адміністрації, спричинену недосвідченим персоналом і внутрішніми суперечками. Пауза збіглася з важкими боями України проти Росії на сході та в Курську. Офіційно допомога, схвалена за Байдена, була припинена 4 березня. Інцидент підкреслює хаотичний процес ухвалення рішень у Пентагоні.