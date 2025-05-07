США пропонують демілітаризовану зону в Україні: 30-денне припинення вогню може стати ключем

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News запропонував створити демілітаризовану зону в Україні, яку спільно контролюватимуть Україна та Росія.

За його словами, 30-денне припинення вогню «на поточних позиціях» може стати вирішальним для деескалації війни.

«Українцям треба сказати: якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то земля, яку ви контролюєте, за яку боролися – це ваша земля на цей момент», — заявив Келлог.

Він припустив, що Україна готова відвести війська на 15 км від лінії фронту, як і Росія, створивши 30-кілометрову зону без бойових дій, контрольовану «коаліцією рішучих».

«Якщо вдасться утримати це перемир’я протягом 30 днів, його можна подовжити. Дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій», — додав Келлог, посилаючись на приклади Балтії та об’єднання Німеччини.

Він наголосив, що політичні реалії змінюються, але не уточнив позицію Росії щодо пропозиції.