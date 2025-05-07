Путін вважає Україну частиною Росії і не зупиниться, – Байден

Світ
07.05.2025 11:40
Екс-президент США Джо Байден в інтерв’ю BBC заявив, що президент Росії Володимир Путін бачить Україну як частину «матінки Росії» і не припинить агресію.
Про це повідомило Reuters.
«Будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень», — сказав Байден, критикуючи тиск Дональда Трампа на Україну щодо поступок територій.
Він назвав таку політику «сучасним умиротворенням», яке не задовольнить Путіна.
Байден також висловив стурбованість, що Європа втрачає довіру до лідерства США, запитуючи: «Чи будуть вони поруч?».
Киев
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