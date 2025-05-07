Трамп пропонує повернення Росії на ЧС-2026 як «стимул» для завершення війни в Україні

Трамп пропонує повернення Росії на ЧС-2026 як «стимул» для завершення війни в УкраїніЧитати цю новину російською мовою
Gрезидент США Дональд Трамп заявив, що можливість участі Росії у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати «стимулом» для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє BBC.
Російська збірна заборонена FIFA та UEFA брати участь у міжнародних змаганнях з 2022 року через вторгнення в Україну.
На першому засіданні робочої групи з підготовки до ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика, Трамп, сидячи поруч із президентом FIFA Джанні Інфантіно, зізнався, що не знав про бан Росії. «Це правда?» — перепитав він. Інфантіно підтвердив, додавши, що Росію можуть повернути, якщо настане мир.
«Це може бути хорошим стимулом, правда? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Щотижня гине п’ять тисяч молодих людей — це немислимо», — сказав Трамп, наголосивши, що рішення за Інфантіно, а він «не має до цього стосунку».
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- 07.05.2025 14:36
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