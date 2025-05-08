Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації

7 травня 2025 року між винищувачами Індії та Пакистану відбувся повітряний бій, який пакистанські офіційні джерела назвали одним із «наймасштабніших і найтриваліших у новітній історії авіації»

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставлене пакистанське джерело в Ісламабаді.

За даними джерела, у бою брали участь 125 літаків, які понад годину обмінювалися ракетними ударами на відстані до 160 км, не перетинаючи повітряний простір одна одної.

Пакистан стверджує, що збив п’ять індійських літаків, тоді як Індія не підтвердила втрати. Обидві сторони уникали перетину кордону через досвід 2019 року, коли індійський пілот був збитий і публічно принижений у Пакистані. Пакистан попереджав цивільних про можливі атаки, мінімізуючи жертви, тоді як Індія здійснювала повторні заходження на цілі.