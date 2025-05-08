Трамп може оголосити про першу торговельну угоду – з Британією
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Адміністрація Трампа веде переговори про зниження тарифів, але 10-відсоткове мито для Британії може залишитися.
Про це повідомляє The New York Times.
Ключові моменти переговорів:
- Основні теми: зниження британських тарифів на американські авто та сільгосппродукцію, скасування податків для US tech-компаній у Британії
- Тарифна політика Трампа:
- 10% глобальний тариф для Британії (не скасовано)
- 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та авто (британці вимагають скасування)
- Статус угоди: неясно, чи досягнуто остаточної домовленості
Контекст:
- Переговори тривають з першого терміну Трампа (2017-2021), але без результату
- Для прем’єра Стармера угода могла б виправдати його підтримку Трампа
- У лютому Стармер запросив Трампа на держвізит до Британії
Ширша картина:
Адміністрація Трампа також:
- Наближається до угод з Індією та Ізраїлем
- Веде переговори з Південною Кореєю, Японією, В’єтнамом
- Може обмежитися «міні-угодами» без схвалення Конгресу
«Інші країни потребують цих угод більше, ніж ми» – Дональд Трамп
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.
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