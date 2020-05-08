Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів серію онлайн-зустрічей із представниками США, ЄС та країн Балтії, щоб узгодити спільні дії щодо мирної ініціативи.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Ключові тези переговорів:

30-денне перемир’я – Україна наполягає, що повне припинення вогню має стати першим кроком до миру.

– Україна наполягає, що повне припинення вогню має стати першим кроком до миру. Відмова від пропозиції РФ – Триденне «перемир’я» для параду в Москві – це маніпуляція, а не справжній мир.

– Триденне «перемир’я» для параду в Москві – це маніпуляція, а не справжній мир. Інструменти тиску – Обговорено санкції на випадок, якщо Росія порушить угоду або відмовиться від переговорів.

– Обговорено санкції на випадок, якщо Росія порушить угоду або відмовиться від переговорів. Підтримка санкційного законопроєкту – Україна схвалила ініціативу сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції проти РФ.

Хто брав участь у зустрічах?

З боку США : Спецпредставники Президента Стівен Віткофф та Кіт Келлог .

: Спецпредставники Президента та . Європа : Дипломатичний радник Франції Еммануель Бонн , радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер , радник прем’єра Британії Джонатан Пауелл .

: Дипломатичний радник Франції , радник канцлера Німеччини , радник прем’єра Британії . Україна: Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, радники Ігор Жовква, Дарія Зарівна, Олександр Бевз.

Чому це важливо?

30 днів без вогню – це тест на готовність Росії до миру. Якщо Кремль відмовиться або порушить угоду, це покаже його справжні наміри.

– це тест на готовність Росії до миру. Якщо Кремль відмовиться або порушить угоду, це покаже його справжні наміри. Спільна відповідь Заходу – у разі ескалації можуть бути запроваджені нові жорсткі санкції.

– у разі ескалації можуть бути запроваджені нові жорсткі санкції. Законопроєкт Грема – передбачає 500% тарифи на російські енергоносії для третіх країн, що може суттєво підірвати економіку РФ.

«Якщо Москва справді хоче миру – час діяти. Якщо обере ескалацію – відповідь має бути спільною та рішучою», – Андрій Єрмак.