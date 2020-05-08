Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії

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Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів серію онлайн-зустрічей із представниками США, ЄС та країн Балтії, щоб узгодити спільні дії щодо мирної ініціативи.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Ключові тези переговорів:

  • 30-денне перемир’я – Україна наполягає, що повне припинення вогню має стати першим кроком до миру.
  • Відмова від пропозиції РФ – Триденне «перемир’я» для параду в Москві – це маніпуляція, а не справжній мир.
  • Інструменти тиску – Обговорено санкції на випадок, якщо Росія порушить угоду або відмовиться від переговорів.
  • Підтримка санкційного законопроєкту – Україна схвалила ініціативу сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції проти РФ.

Хто брав участь у зустрічах?

  • З боку США: Спецпредставники Президента Стівен Віткофф та Кіт Келлог.
  • Європа: Дипломатичний радник Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, радник прем’єра Британії Джонатан Пауелл.
  • Україна: Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, радники Ігор ЖовкваДарія ЗарівнаОлександр Бевз.

Чому це важливо?

  • 30 днів без вогню – це тест на готовність Росії до миру. Якщо Кремль відмовиться або порушить угоду, це покаже його справжні наміри.
  • Спільна відповідь Заходу – у разі ескалації можуть бути запроваджені нові жорсткі санкції.
  • Законопроєкт Грема – передбачає 500% тарифи на російські енергоносії для третіх країн, що може суттєво підірвати економіку РФ.

«Якщо Москва справді хоче миру – час діяти. Якщо обере ескалацію – відповідь має бути спільною та рішучою», – Андрій Єрмак.

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  • 08.05.2025 10:01
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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