Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії
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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів серію онлайн-зустрічей із представниками США, ЄС та країн Балтії, щоб узгодити спільні дії щодо мирної ініціативи.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
Ключові тези переговорів:
- 30-денне перемир’я – Україна наполягає, що повне припинення вогню має стати першим кроком до миру.
- Відмова від пропозиції РФ – Триденне «перемир’я» для параду в Москві – це маніпуляція, а не справжній мир.
- Інструменти тиску – Обговорено санкції на випадок, якщо Росія порушить угоду або відмовиться від переговорів.
- Підтримка санкційного законопроєкту – Україна схвалила ініціативу сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції проти РФ.
Хто брав участь у зустрічах?
- З боку США: Спецпредставники Президента Стівен Віткофф та Кіт Келлог.
- Європа: Дипломатичний радник Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, радник прем’єра Британії Джонатан Пауелл.
- Україна: Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, радники Ігор Жовква, Дарія Зарівна, Олександр Бевз.
Чому це важливо?
- 30 днів без вогню – це тест на готовність Росії до миру. Якщо Кремль відмовиться або порушить угоду, це покаже його справжні наміри.
- Спільна відповідь Заходу – у разі ескалації можуть бути запроваджені нові жорсткі санкції.
- Законопроєкт Грема – передбачає 500% тарифи на російські енергоносії для третіх країн, що може суттєво підірвати економіку РФ.
«Якщо Москва справді хоче миру – час діяти. Якщо обере ескалацію – відповідь має бути спільною та рішучою», – Андрій Єрмак.
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.
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