Україна розглядає заміну долара на євро через геополітичні зміни та наближення до ЄС

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Україна розглядає заміну долара на євро через геополітичні зміни та наближення до ЄС
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість заміни долара США на євро як базової валюти для гривні на тлі фрагментації глобальної торгівлі та зміцнення зв’язків із Європою.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у підтримці оборони України, волатильність світових ринків і торговельні бар’єри змушують НБУ переглянути валютну прив’язку, яка з 1996 року базується на доларі.

«Ця робота складна і вимагає якісної, багатосторонньої підготовки», — зазначив Пишний, вказавши на зростання частки транзакцій у євро, хоча поки що «помірне». Він додав, що торгівля все ще переважно доларова, але європейська інтеграція може змінити пріоритети. Пишний прогнозує економічне зростання на 3,7–3,9% у найближчі два роки за умови пожвавлення інвестицій і тісніших зв’язків із Європою, але підкреслив, що швидке завершення війни з гарантіями безпеки є ключовим.

Рішення частково пов’язане з політикою США: адміністрація Трампа скоротила військову допомогу Україні та запровадила високі тарифи, що послабили долар на 9% проти кошика валют. Водночас ЄС обіцяє зміцнити українську армію, а переговори про членство в блоці, розпочаті рік тому, тривають із перспективою вступу до 2030 року. Прикладом є Молдова, яка з 2 січня перейшла на євро як базову валюту.

Пишний також зазначив, що Україна очікує $55 мільярдів зовнішньої допомоги цього року, а в 2026–2027 роках — $17 і $15 мільярдів відповідно, для покриття дефіциту та створення резервів. Однак економічні вигоди від закінчення війни проявляться поступово.

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  • 08.05.2025 10:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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