США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні

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США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні
Офіційні особи з Вашингтона та Москви провели переговори щодо можливої ролі США у відновленні постачання російського газу до Європи, що може стати частиною мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Вісім джерел, знайомих із дискусіями, повідомили, що повернення Росії на європейський газовий ринок може зміцнити мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яку просуває президент США Дональд Трамп.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європа різко скоротила імпорт російського газу, що призвело до збитків «Газпрому» у $7 млрд у 2023 році. Зараз Росія забезпечує лише 19% європейського попиту (з 40% раніше), переважно через зріджений природний газ (ЗПГ) та трубопровід TurkStream через Туреччину. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія продовжують купувати російський газ.

Переговори між посланцем Трампа Стівом Віткоффом і радником Путіна Кирилом Дмитрієвим включали газові питання, хоча представники обох сторін заперечують активні дискусії. За даними п’яти джерел, обговорюються інвестиції США в трубопроводи Nord Stream, газопровід через Україну або навіть у сам «Газпром». Американські компанії можуть купувати газ у «Газпрому» та перепродавати його Європі, щоб подолати політичний опір, зокрема в Німеччині, де Nord Stream 2 так і не отримав дозволу на роботу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко критикує ідею повернення до російського газу, називаючи Росію «ненадійним постачальником». ЄС планує заборонити нові газові угоди з Росією до кінця 2025 року та імпорт за чинними контрактами до 2027 року, хоча Угорщина та Словаччина виступають проти. Nord Stream був пошкоджений у 2022 році, а юридичні спори щодо контрактів ускладнюють відновлення.

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  • 08.05.2025 16:36
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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