Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що подальші кроки Москви у війні проти України залежатимуть від перебігу перемир’я, оголошеного Кремлем з нагоди 9 травня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, контакти між Росією та США щодо України відбуваються щодня або кожні два дні.

Ушаков стверджує, що Москва оцінить ефективність триденного перемир’я, оголошеного Путіним наприкінці квітня, перед ухваленням нових рішень. Він також звинуватив Київ у спробі «залякати» іноземних лідерів перед їхнім візитом до Москви 9 травня, назвавши ці дії невдалими.

Натомість Україна відкинула пропозицію триденного перемир’я, наполягаючи на 30-денному припиненні вогню для початку мирних переговорів, що підтримали США, Франція та Британія. Кремль цю ідею відхилив.