Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ

Читати цю новину російською мовою
Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ
Сьогодні Велика Британія запровадить наймасштабніший у своїй історії пакет санкцій проти тіньового флоту Росії — обмеження торкнуться 100 нафтових танкерів.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Йдеться переважно про старі й небезпечні судна, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід західних обмежень. У Лондоні заявляють, що ці плавзасоби становлять ризик не лише для екології, а й для критичної інфраструктури Великої Британії та всього євроатлантичного регіону.

Таким чином Велика Британія стане країною, що запровадила санкції проти найбільшої кількості суден російського тіньового флоту.

  • 0
  • 09.05.2025 08:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:02
Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ
Світ
20:26
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
Світ
19:47
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
16:36
США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні
Світ
15:12
У які азартні ігри можна грати в ліцензійному казино Супер Гра
Україна
10:21
Україна розглядає заміну долара на євро через геополітичні зміни та наближення до ЄС
Світ
10:01
Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії
Світ
09:54
Трамп може оголосити про першу торговельну угоду – з Британією
Світ
07:36
Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації
Світ
14:36
Трамп пропонує повернення Росії на ЧС-2026 як «стимул» для завершення війни в Україні
Світ
11:40
Melbet kirish з телефону: переваги мобільної версії та програми
Світ
10:03
Путін вважає Україну частиною Росії і не зупиниться, – Байден
Світ
09:33
США пропонують демілітаризовану зону в Україні: 30-денне припинення вогню може стати ключем
Світ
08:30
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
Світ
08:26
Індія завдала ракетних ударів по Пакистану: вісім загиблих, Пакистан обіцяє «жорстку» відповідь
Світ
22:42
Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні
Світ
20:26
Трамп і Карні провели напружену зустріч у Білому домі: тарифи, торгівля та погрози анексії
Світ
16:58
Кандидоз: коли організм втрачає контроль над грибками
Світ
15:23
Чому кросівки Saucony – ідеальний вибір для бігунів.
Світ
14:27
США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні
Світ
11:38
Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини з першої спроби: історичний прецедент у Бундестазі
Світ
09:45
Третя світова війна з Росією можлива через 5-10 років: вона буде ядерною – The Guardian
Світ
09:33
Масована атака дронів на Москву та Підмосков’я: аеропорти зупинили роботу, пошкоджено багатоповерхівку
Світ
07:30
Польща закликає Трампа до жорстких санкцій проти РФ: «Лише Америка може зупинити Путіна»

Головне

Світ
20:26
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
08:30
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
Світ
14:27
США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні
Світ
11:38
Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини з першої спроби: історичний прецедент у Бундестазі
Світ
10:00
Зеленський закликав до негайного припинення вогню та посилення тиску на Росію
Світ
17:17
Трамп про мир в Україні: Ми ближче до однієї сторони, але між лідерами величезна ненависть
Україна
14:17
СБУ запобігла замаху на Сергія Стерненка: нападницю затримано
Україна
17:14
Шмигаль розкрив деталі угоди з США про надра: спільний фонд і нульові мита
Світ
15:26
Угода про мінерали між Україною та США готова і може бути підписана сьогодні – Bloomberg
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ
Світ
09.05.2025 08:02
ТОР
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
Світ
08.05.2025 20:26
ТОР
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Світ
08.05.2025 19:47

Популярне

ТОР
Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації
08.05.2025 07:36
ТОР
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
08.05.2025 20:26
ТОР
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
07.05.2025 08:30

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг