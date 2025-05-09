Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ

Сьогодні Велика Британія запровадить наймасштабніший у своїй історії пакет санкцій проти тіньового флоту Росії — обмеження торкнуться 100 нафтових танкерів.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Йдеться переважно про старі й небезпечні судна, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід західних обмежень. У Лондоні заявляють, що ці плавзасоби становлять ризик не лише для екології, а й для критичної інфраструктури Великої Британії та всього євроатлантичного регіону.

Таким чином Велика Британія стане країною, що запровадила санкції проти найбільшої кількості суден російського тіньового флоту.