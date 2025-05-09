Трамп закликав до 30-денного припинення вогню після розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп опублікував заяву на платформі Truth Social, закликавши Росію та Україну до негайного 30-денного безумовного припинення вогню.

У дописі він наголосив на необхідності прямих переговорів між сторонами, попередивши, що у разі порушення перемир’я США та їхні партнери запровадять додаткові санкції.

«Тисячі молодих солдатів гинуть щотижня, і кожен має прагнути це зупинити. Я хочу цього, і Сполучені Штати Америки також цього хочуть», — написав Трамп.

Він висловив готовність виступити посередником у переговорах, заявивши, що припинення вогню може «дуже швидко» привести до мирної угоди.

Заклик прозвучав після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, де обговорювалися ситуація на фронті та дипломатичні зусилля. Зеленський підтримав ідею безумовного перемир’я, але наголосив на потребі «реального й тривалого припинення вогню» та гарантій безпеки. Натомість Росія відкинула 30-денну пропозицію, запропонувавши триденне «перемир’я» на 8–11 травня з нагоди Дня Перемоги, що було розкритиковано Києвом як маніпуляція.

Трамп раніше погрожував Росії банківськими санкціями та тарифами на нафту, якщо Москва не погодиться на мир, але водночас висловлював симпатії до Володимира Путіна, називаючи його «щедрим» у переговорах. Аналітики зазначають, що Росія використовує переговори для затягування часу, продовжуючи атаки, зокрема на Київ та Суми, де нещодавно загинули десятки цивільних.

Європейські лідери, зокрема Велика Британія та Франція, наполягають на своїй участі в переговорах і відкидають поступки Росії, як-от скасування санкцій чи заборону вступу України до НАТО. Пропозиція Трампа залишається частиною ширшої американської стратегії, яка включає тиск на обидві сторони через призупинення військової допомоги Україні та погрози економічними заходами проти Росії.