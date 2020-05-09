Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди щодо України

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Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди щодо України
Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявив, що Китай сподівається на «справедливу, міцну і зобов’язуючу мирну угоду» для врегулювання війни Росії проти України.

Як повідомляють джерела, Сі наголосив на необхідності діалогу, який задовольнить усі сторони, не уточнивши деталей угоди.

Ця заява стала першим випадком, коли Сі Цзіньпін особисто окреслив принципи мирного врегулювання, що перегукується з березневою позицією глави МЗС Китаю Ван Ї про «справедливу угоду, прийнятну для всіх». Коментарі прозвучали після допису президента США Дональда Трампа, який 8 травня закликав до 30-денного припинення вогню та запропонував залучити Китай до переговорів, погрожуючи санкціями за порушення перемир’я.

Сі та Путін також видали спільну заяву, пообіцявши зміцнити російсько-китайські відносини, зокрема військову співпрацю, і «рішуче протистояти» політиці США щодо «подвійного стримування» обох країн. Вони повторили тезу про необхідність усунення «корінних причин» війни, що відображає російський наратив про «захист від НАТО».

Заяви Сі є частиною його стратегії налагодження відносин із Європою на тлі торговельного ембарго США, яке обмежує економічні перспективи Китаю. Водночас поглиблення зв’язків із Росією викликає занепокоєння в Україні та на Заході, особливо через підтримку Китаєм обходу санкцій і постачання технологій для війни.

  • 21
  • 09.05.2025 12:49
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