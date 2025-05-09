Німеччина посилить підтримку України та погрожує Росії новими санкціями – Мерц

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Німеччина посилить підтримку України та погрожує Росії новими санкціями – Мерц
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, перебуваючи з першим візитом у Брюсселі, підтвердив тверду підтримку України та закликав Росію до переговорів про тривалий мир.

Виступаючи на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Мерц наголосив, що Німеччина «незаперечно стоїть на боці України» і робитиме все можливе для якнайшвидшого завершення війни.

Мерц підкреслив, що будь-які переговори щодо України мають відбуватися за участю українців, і пообіцяв, що ЄС продовжить допомагати Києву ефективно захищатися.

«Ми закликаємо Росію обрати шлях до міцного миру. Якщо цього не станеться, ми без вагань посилимо тиск санкціями разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами», — заявив канцлер.

Його слова відображають реакцію на нещодавні ініціативи президента США Дональда Трампа щодо 30-денного припинення вогню, які Росія відкинула, запропонувавши лише триденне «перемир’я».

Візит Мерца до Брюсселя, після поїздок до Парижа та Варшави, підкреслює його прагнення зміцнити довіру до Німеччини серед європейських партнерів. Він також окреслив пріоритети для ЄС, зокрема поглиблення єдиного ринку та спрощення регуляцій для підвищення конкурентоспроможності блоку. Канцлер захистив плани посилення прикордонного контролю, запевнивши, що вони відповідають законодавству ЄС і не є оголошенням надзвичайного стану, попри повідомлення німецьких ЗМІ.

Після зустрічі з Коштою Мерц проведе переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити подальші кроки у підтримці України та європейської інтеграції.

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  • 09.05.2025 13:58
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