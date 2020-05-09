Припинення вогню на 30 днів: угоду можуть укласти цими вихідними, – Мерц

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Припинення вогню на 30 днів: угоду можуть укласти цими вихідними, – Мерц
Новий федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (CDU) висловив сподівання, що угода про припинення вогню в Україні може бути досягнута вже цими вихідними.

За його словами, оголошена Росією триденна пауза у бойових діях відкриває «великий шанс» для її продовження до 30 днів, що може стати основою для переговорів про мирний договір.

«Я дуже сподіваюся, що цього тижня ми матимемо угоду про припинення вогню в Україні», — заявив Мерц у п’ятницю в Брюсселі, додавши, що «м’яч виключно на боці Москви», пише Bild.

Мерц активно координував свої дії з союзниками: у четвер він обговорив ситуацію в Україні з президентом США Дональдом Трампом, а в п’ятницю зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте.

Раніше, у середу, канцлер відвідав президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Польщі Дональда Туска. За словами Мерца, разом із Макроном, Туском і прем’єром Британії Кіром Стармером підготовлено спільне комюніке, яке «практично ідентичне» пропозиції США щодо 30-денного припинення вогню.

Тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував на суботу саміт із провідними європейськими політиками в Україні. «Ми готуємося до зустрічі лідерів «Коаліції охочих», — зазначив він, не уточнюючи учасників. До цієї коаліції входять, зокрема, Німеччина, Велика Британія та Франція.

Російський лідер Володимир Путін оголосив одностороннє триденне припинення вогню з нагоди пам’ятних заходів до Дня Перемоги, яке почалося в ніч на четвер. Україна не підтримала цю ініціативу, наполягаючи на 30-денній паузі, що збігається з пропозицією США.

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  • 09.05.2025 17:14
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