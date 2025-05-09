У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters

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У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters
Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками завершують розробку пропозиції щодо 30-денного припинення вогню в Україні, відмова від якої призведе до спільних нових санкцій проти Росії.

Про це повідомило французьке дипломатичне джерело, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп у четвер закликав до негайного 30-денного безумовного перемир’я між Україною та Росією, попередивши, що Вашингтон і його партнери посилять санкції, якщо Москва не дотримається угоди. Україна висловила готовність підтримати американську пропозицію, тоді як Росія оголосила одностороннє триденне припинення вогню з 8 по 10 травня на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Київ назвав цю ініціативу «фарсом», звинувативши Росію в 734 порушеннях за першу половину доби 9 травня, включно з 63 наступальними операціями.

«Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що перебуваємо на етапі зближення позицій», — зазначило джерело на умовах анонімності. За його словами, в найближчі години чи дні може бути оголошено про 30-денне або поетапне перемир’я, деталі якого ще обговорюються. Тривають дискусії щодо того, чи оголошувати припинення вогню в односторонньому порядку, чи дати Росії короткий час на відповідь. У разі відмови Москва зіткнеться з новими санкціями США та ЄС, пакети яких уже координуються.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який минулого тижня зустрічався в Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо, приєднається до президента Еммануеля Макрона в Києві в суботу, 10 травня. Там відбудеться гібридна зустріч найближчих союзників України для обговорення американо-європейської пропозиції. Джерело підкреслило, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися після розмови Трампа з Макроном у четвер, де відчувалася «певна роздратованість» через неконструктивну позицію Росії.

Пропозиція 30-денного перемир’я, яку Україна підтримала ще в березні, передбачає подальші переговори щодо лінії розмежування, безпеки окупованих Росією ядерних об’єктів і можливої миротворчої місії Європи (‽web:12). Однак Росія відкидає цю ініціативу, наполягаючи на визнанні анексованих територій, що ускладнює переговори. Український президент Володимир Зеленський назвав триденне перемир’я «театральною виставою» для полегшення ізоляції Путіна під час параду 9 травня, наголосивши, що лише тиск і санкції відкриють шлях до дипломатії.

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  • 09.05.2025 20:47
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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