Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями

Посольство Сполучених Штатів у Києві отримало розвіддані про підготовку потенційно значної повітряної атаки на Україну, яка може відбутися протягом наступних кількох днів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні дипустанови, оприлюдненому 9 травня 2025 року.

«Ми закликаємо громадян США в Україні зберігати пильність, стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та бути готовими до негайних дій у разі повітряної тривоги», — зазначили в посольстві.

Атака може стосуватися Києва або інших регіонів, однак конкретних деталей щодо часу, місця чи характеру загрози не розкрито через оперативні міркування.

Попередження надійшло на тлі ескалації російських обстрілів, зокрема 734 порушень триденного «перемир’я», оголошеного Росією 8–10 травня, лише за першу половину доби 9 травня, включно з 63 наступальними операціями. Водночас тривають міжнародні переговори щодо 30-денного припинення вогню, які Росія відкидає, наполягаючи на визнанні анексованих територій.

Українська влада та Повітряні сили ЗСУ посилили моніторинг і закликали громадян дотримуватися сигналів тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.