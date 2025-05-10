Кремль висунув нові умови для 30-денного перемир’я

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглядати продовження перемир’я лише за умови «певної динаміки» на полі бою та припинення поставок зброї Україні.

Про це повідомляє ABC News. За його словами, постачання зброї дає Києву перевагу через мобілізацію, перекидання сил і навчання військових, що нібито унеможливлює мирні переговори.

Пєсков звинуватив Україну в неготовності до негайного діалогу, стверджуючи, що президент РФ Володимир Путін «робить усе можливе» для миру, але через «відсутність дипломатичних інструментів» Росія змушена продовжувати «спецоперацію». Він також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп переконає Київ проявити «гнучкість і політичну волю».

Заяви пролунали на тлі підтримки Україною та адміністрацією Трампа 30-денного перемир’я, яке Київ просуває тижнями, а Трамп підтримав у четвер, закликаючи до «безумовного» перемир’я та погрожуючи санкціями за його порушення.