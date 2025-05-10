Зеленський та європейські лідери обговорили з Трампом 30-денне перемир’я в Україні: чи погодиться Росія?

Україна від завтра готова до повного припинення вогню на 30 днів.

Після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві президент України Володимир Зеленський разом із лідерами Франції Еммануелем Макроном, Німеччини Олафом Шольцем, Польщі Дональдом Туском та Великої Британії Кіром Стармером провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Основною темою стало припинення війни в Україні, повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму дописі на X.

Україна та її союзники заявили про готовність до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 13 травня 2025 року. «Якщо Росія погодиться, а сторони ефективно стежитимуть за дотриманням перемир’я, це може прокласти шлях до мирних переговорів», — наголосив Сибіга. Ця пропозиція є частиною ширших зусиль США та Європи, які раніше анонсували подібний план із санкціями у разі відмови Росії (Bloomberg).

Однак Росія відкидає 30-денне перемир’я, вимагаючи зупинки постачання зброї Україні та визнання анексованих територій, про що свідчать заяви речника Кремля Дмитра Пєскова (ABC News). Напруга зростає через закриття Росією повітряного простору над полігоном Капустин Яр 12–13 травня, що може вказувати на підготовку до ракетних пусків (NOTAMs), а також попередження посольства США в Києві про можливу повітряну атаку (Заява посольства США).

Переговори відбулися на тлі визнання Трампом складнощів у припиненні війни. За даними The Wall Street Journal, він назвав Путіна «складним переговорником», який «хоче все». Чи зможе Захід переконати Росію, залежить від ефективності дипломатичного тиску та готовності Москви до компромісу.